VERACRUZ | Padres de Viridiana Moreno rechazan que cuerpo hallado en Chachacalas corresponda a su hija

VERACRUZ, MX.- Viridiana Moreno, de 31 años, salió el 18 de mayo de su casa a una entrevista de trabajo en Ciudad Cardel, y no ha vuelto. Autoridades de la entidad informaron el hallazgo de un cuerpo que coincidía en parte con la joven, pero sus familiares niegan que sea ella, publicó Política Expansión.

El caso causó polémica luego de que el gobernador Cuitláhuac García señalara el pasado viernes 20 de mayo ante medios que Viridiana Moreno estaba “resguardada” y posteriormente asegurara que se tergiversó su declaración.

Desde de su desaparición, colectivos, activistas y familiares han protagonizado protestas para encontrarla y que se resuelva su caso.

Desaparición de Viridiana Moreno en Veracruz

Viridiana Moreno salió de su casa el 18 de mayo para una supuesta entrevista de trabajo como recepcionista en el hotel Bienvenido, en el municipio de la Antigua, y no volvió. De acuerdo con la empresa hotelera, la vacante nunca existió.

“Lamentamos profundamente los hechos sucedidos el día de ayer 18 de mayo del presente año, respecto a la desaparición de Viridiana Moreno Vásquez, sin embargo nos deslindamos de toda responsabilidad de los hechos ocurridos y comentarios vertidos en redes sociales, toda vez que nuestro proceso de contratación es totalmente diferente a lo que se descrito”, señalaron en un comunicado.

Esto debido a que a través de un perfil falso con el nombre de “Mary Madison”, Viridiana fue contactada para asistir a una entrevista de trabajo a las “12 horas en el restaurante del hotel”, según contaron otras mujeres que recibieron la misma oferta.

Tras no saber nada de la joven, sus familiares comenzaron a pedir ayuda para encontrarla y fue el viernes 20 de mayo que recibieron una noticia esperanzadora cuando el gobernador Cuitláhuac García dijo que la joven “estaba resguardada”.

“Ah, sí, ya lo atendí, no está desaparecida, está resguardada, es un asunto que no se puede decir en público”, dijo ante medios cuando fue cuestionado al respecto. No obstante, posteriormente, aseguró que su declaración había sido tergiversada.

“Tomaron, cuando yo iba saliendo de un evento, una parte de la expresión, cuando yo les decía ‘no tengo que hablar’, siguieron insistiendo porque eran los momentos más delicados, sacamos un comunicado para que se aclarara, pero de ahí tergiversaron muchas cosas”, expuso el gobernador.

“Se ha mantenido comunicación tanto con la Fiscalía General del Estado como con la Comisión Estatal de Búsqueda en torno al caso de la ciudadana V.M.V. a fin de intensificar las acciones de búsqueda para lograr su localización lo más rápido posible (…) Así mismo, tampoco debe tergiversarse ni interpretarse en los medios para suponer que está en resguardo de alguna dependencia gubernamental”, señalaba el comunicado que fue borrado.

¿Cómo va la investigación?

La Fiscalía reportó el hallazgo de restos de una joven en Chachacalas, donde encontraron también la credencial de elector de Viridiana, aunque no ha dado a conocer versión oficial. El 24 de mayo, sus familiares fueron citados a la Dirección General de Servicios Periciales de Veracruz para reconocer el cuerpo.

Néstor Hernández, primo de la joven, explicó que el resultado de ADN arrojaba un 50% de coincidencia, por lo que no estaba confirmado que se tratara de Viridiana Moreno. “Hasta no tener la seguridad, no nos adelantemos. Existen muchas irregularidades que tienen que salir a la Luz”, escribió.

Por su parte, los padres de Viridiana rechazaron que los restos encontrados en Chachalacas sean de la joven. “No es, porque mi hija tenía varias señas en su cuerpo, que yo le conozco y este cuerpo pues no las tiene, algo ilógico, nosotros nos negamos a que sea el cuerpo de mi hija y más que nada que un ADN yo tengo entendido, yo pregunté a la química, que era de 15 a 20 días los resultados y qué pasa hallando ese cuerpo tres, cuatro día y ya están los resultados”, dijo la madre de la joven. (Fuente: Política Expansión)