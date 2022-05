AMLO espera respuesta formal de EU sobre países excluidos; mantiene en suspenso su asistencia a la Cumbre de las Américas

SINALOA, MX.- A 10 días de que se realice la Cumbre de las Américas, el presidente Andrés Manuel López Obrador aún no decide si acudirá a Los Ángeles, California, o solo enviará una representación de su gobierno, pues –dijo– ello dependerá de la respuesta formal que le dé su homólogo Joe Biden a la petición de no excluir a ninguna nación, publicó Política Expansión.

Esta declaración se da a pesar de que este jueves el coordinador del encuentro, Kevin O’Reilly, ya anunció que ni Nicaragua ni Venezuela fueron convocados.

–¿Esperará una respuesta formal?, se le preguntó al presidente en su conferencia de este viernes que se realiza en Sinaloa.

­–Sí, una respuesta formal, desde luego que hay declaraciones de todo tipo de dirigentes de los partidos de Estados Unidos, pero yo espero a que si no es el presidente Biden, el Departamento de Estado ya defina una postura y después nosotros vamos a pronunciarnos, dijo este viernes.

Desde el 29 de mayo el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a su homólogo Joe Biden no excluir a ningún país de la Cumbre de las Américas e iniciar una nueva política en la región invitando a Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Este año, Estados Unidos es el anfitrión y la sede de la Cumbre, espacio en el que los 35 países de la región buscan unificar esfuerzos para atender temas como democracia, desarrollo económico y migración. Al considerar que no son respetuosos de la democracia, el gobierno de Joe Biden determinó no extender invitaciones a algunos países.

El coordinador de la Cumbre, Kevin O’Reilly, informó este jueves que Nicaragua ni Venezuela estarán invitados a la Cumbre, que se realizará entre el 6 y 10 de junio.

“De ninguna manera. No lo reconocemos como un gobierno soberano”, dijo ante un comité del Senado de Estados Unidos.

El presidente destacó que aún no toma una decisión, aunque aclaró que de cualquier manera México estará representado.

“Vamos a esperar a que formalmente nos respondan y a partir de ahí vamos a tomar una decisión, no se trata de confrontarnos, el presidente Biden es una gente respetuosa, siempre me habla de respeto a la soberanía, siempre piensa en que debemos de mantener una relación en pie de igualdad y estamos en espera de que se lleve a la práctica el principio de que los países somos libres, independientes y soberanos, y que no se puede excluir a nadie”, señaló.

El mandatario mexicano volvió a insistir en la necesidad de pasar a la implementación de una nueva política en la región, en la que se dejen atrás las diferencias, pero sobre todo las exclusiones.

Ya basta de actuar de manera elitista, sectaria, hay que actuar con responsabilidad y pensar en los pueblos y no tener secuestrados a los pueblos por esos dogmas”. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

López Obrador, quien reiteró que sostiene una buena relación con su homólogo Joe Biden, criticó que grupos de intereses se antepongan al bienestar del pueblo.

“Biden es una gente buena, no tiene endurecido el corazón, sí estoy consciente porque no soy ingenuo, de que hay presiones de grupos de intereses creados y amenazas como siempre, chantajes, pues sí, no está sencillo pero son tiempos de definición. ¿Vamos a seguir sometidos a esas prácticas políticas de minorías o vamos a buscar la hermandad, la solidaridad en beneficio de nuestros pueblos?”, cuestionó. (Fuente: Política Expansión)