Monreal insiste en que el INE organice primarias de Morena para elegir candidato a la presidencia en 2024

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- En su lucha por convertirse candidato a la presidencia por parte del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Ricardo Monreal, líder de la bancada del partido guinda en el Senado de la República, consideró indispensable que el Instituto Nacional Electoral (INE) intervenga para que se seleccione a la persona que represente a la Cuarta Transformación (4T) por medio de elecciones primarias rumbo a 2024, publicó infobae.com.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) dijo no confiar en las encuestas que perfilan a otros integrantes de la 4T como los favoritos de los mexicanos para que representen a Morena en las próximas elecciones presidenciales.

“Yo dije que no confió en las encuestas. Yo he vivido y he sufrido en carne propia encuestas manipuladas”, señaló Ricardo Monreal sobre sus iniciativa entorno al órgano electoral y las elecciones primarias. “En la CDMX yo estaba en 21 encuestas arribas y solamente en la de Morena estaba en tercer lugar… Entonces yo ya no confío”, agregó.

Asimismo, arremetió contra Mario Delgado, dirigente nacional del partido guinda, quien descartó la posibilidad de que el INE realice elecciones primarias para elegir al candidato de Morena, propuesta que lanzó el mismo Monreal Ávila.

“Él es el dirigente, no es el partido y muchos opinamos y no puede él decidir automática y autoritariamente lo que él cree”, sentenció el presidente de la Jucopo. “Si fuera junio de 2023, le diría: ‘No, ya no se puede’, porque el proceso inicia un año antes. Esto es de voluntad política” añadió.

Sobre su relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y la ausencia de su “destape”, Monreal Ávila volvió a asegurar que sigue siendo amigo del primer mandatario mexicano, pese a que mencionó que el tabasqueño “ya tiene muy clara su decisión” para quien podría convertirse en el próximo representante del Ejecutivo.

“Pareciera que está muy clara la decisión de él, en su club, en su grupo de seleccionados que él cree que pueden ser ellos. Él tiene su idea, yo lo conozco desde hace 25 años, no va a cambiar. Yo lo único que deseo es participar democráticamente, no otra cosa”, sentenció.

Cabe mencionar que en más de una ocasión Monreal Ávila ha sido cuestionado acerca de un posible distanciamiento con el Jefe del Ejecutivo debido a que no ha sido “destapado” pese a que constantemente sale a reafirmar sus intenciones políticas con respecto a las elecciones de 2024.

Un ejemplo de ello se dio a mediados de mayo, durante un encuentro con diversos medios de comunicación en la Cámara Alta de San Lázaro, cuando Ricardo Monreal indicó que no se cansará en su lucha para convertirse en el candidato de Morena para 2024.

“Yo quiero preguntar por qué se impediría mi participación si tengo 25 años luchando con el presidente, al lado del presidente, quién podría decirme que no fui fundador de Morena y que estuve en la calle promoviendo”, aseveró.

Los presidenciables de Morena

Según la encuesta de la casa consultara México Elige, Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), y Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, son los integrantes de la 4T que figuran entre los favoritos de los mexicanos para el cargo de representante del Ejecutivo

No obstante, si fuera por coalición, para los encuestados, Marcelo Ebrard podría convertirse en el próximo presidente de México de la mano de Juntos Haremos Historia (Morena, PT y PVEM). (Fuente: El Financiero)