ELECCIÓN 2022 | “NO PODRÉ SER PORTAVOZ SI NO LOS ESCUCHO, SI NO CAMINO”: Confía Silvia Dzul en triunfo electoral en el Distrito 10

PLAYA DEL CARMEN, MX.- A unos días de las #Elecciones2022, la mayoría de las familias de #Solidaridad y #Tulum han decidido que la candidata a diputada por Morena, Silvia Dzul Sánchez, sea su digna representante en el Poder Legislativo.

En este último tramo de las campañas de este año, la candidata maya siguió sumando voluntades en el distrito electoral de mayor extensión territorial, lo que produce ya, manifestaciones de júbilo entre sus seguidores.

“No podré ser portavoz, si no los escucho, si no camino. Por ello, el compromiso de Silvia es con el pueblo. Hoy, los escucho y me duele palpar sus principales necesidades, pero como su diputada gestionaré y aprobaré mas presupuestos para el distrito 9 y, desde luego, vigilaremos que los recursos lleguen a todos”, dijo en #PlayadelCarmen.

Durante una caminata “a ras de suelo” por #Bellavista, familias avencidadas en dicha colonia entregaron a Dzul Sánchez un collar de flores como símbolo de su prómico triunfo, refrendando con ello el compromiso de todas y todos los morenistas para hacer realidad el #CambioVerdadero y la #Transformación.

El cálido recibimiento que la ciudadanía ofrece a Silvia Dzul confirma los resultados de encuestas publicadas, las que la posicionan como la ganadora de la diputación por el distrito nueve.