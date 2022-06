Alito Moreno difunde supuesta llamada de él mismo con Manuel Velasco, en la que recibe amenazas por encargo de Adán Augusto

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Alejandro Moreno Cárdenas, Alito, presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), contraatacó en la guerra de audios filtrados y él mismo dio a conocer una llamada con el senador Manuel Velasco, donde éste le informa de una supuesta amenaza del jefe del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, publicó infobae.com.

“Se van a ir con todo”, señaló una voz identificada como la del líder de la bancada del Partido Verde Ecologista de México, quien advirtió que fue llamado a una reunión con Adán Augusto López, secretario de Gobernación, para que pasara la amenaza al líder priista.

Supuestamente, la llamada fue realizada el 8 de abril de 2022, previo a la votación por la iniciativa de Reforma Eléctrica que fue rechazada en la Cámara de Diputados por la Oposición en que se encuentran el PRI, PAN y PRD, principalmente.

Alito Moreno indicó que se trata de una amenaza orquestada desde Palacio Nacional, la cual buscaba que el partido tricolor se sumara a la propuesta enviada por el presidente López Obrador. Como no lograron cooptarlo y finalmente esta regulación no prosperó, ahora acusa que la presidencia buscaba dividir a los opositores.

“Te voy a hablar en clave, me mandaron a traer ¿ok?, hace como una hora y media”, inició el exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco, anticipándole que no darían nombres específicos.

Entonces fluyó la conversación para dejarle en claro al priista que debía alinearse y votar con Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados, quienes necesitaban por lo menos 57 votos de la oposición para lograr la aprobación por mayoría calificada con 334 apoyos.

—…Nuestro amigo, nuestro hermano, ya sabes con quién

—¿El dos?

—Sí, habló con su jefe ahí enfrente de mí

—Ok, sí…

—Y que si no jalabas, se iban a ir con todo

Alito Moreno no se inmutó más allá, según el audio que compartió en sus redes oficiales.

Con ello, el dirigente del PRI sostiene que la andanada de exhibiciones que ha protagonizado las últimas semanas son por no apoyar la iniciativa del presidente de la república.

Layda Sansores, enemiga política del priista y gobernadora actual de Campeche por Morena, ha sido la encargada de difundir al menos cinco audios en que se oye la voz del opositor revelando supuestos actos de corrupción, además de sentencias violentas contra la prensa. La aliada de López Obrador presume decenas de horas de grabaciones más y promete que revelará otras.

Por esos audios se han presentado denuncias en contra del líder priista ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Fiscalía General de la República (FGR), al tiempo que Moreno Cárdenas ha hecho lo mismo para defenderse, debido a que no acepta la obtención ilegal de los audios, pese a que no niega que sea su voz la que se oye en ellos, sino que advierte ediciones.

“Él me dijo, oye, cabrón, yo quiero ayudar, quiero platicar con él”, reiteró Manuel Velasco ante el presunto encuentro con el secretario de Gobernación.

Como han indicado los exgobernadores de Chiapas y Campeche, quienes dejaron ver que son amigos, el exgobernador de Tabasco y funcionario de López Obrador también es un vínculo cercano de hace tiempo con el priista y el del verde. De ahí el nexo para buscar el contacto.

“Le digo, sí, sí, he platicado con él, pero sí estoy preocupado, porque esto ya se va a poner muy tenso”, advirtió Manuel Velasco a Alito Moreno sobre aquello que, supuestamente, platicó con el secretario de Gobernación.

“Yo no entiendo así, que anden con esos amenazas, tuvimos diálogo, no cumplieron ningún acuerdo, platicamos con ellos y yo no entiendo así, ellos no me conocen”.

Según el audio compartido por el priista, la amenaza fue antes de anunciar a los diputados de su partido de que si votaban a favor de la Reforma Eléctrica, serían expulsados. Por esas fechas andaba de gira, era viernes y estaba en Oaxaca, después iría a Puebla y regresaría a la capital para estar disponible hasta el domingo. De modo que no cedería de inmediato para encontrarse personalmente con el presidente o Adán Augusto López.

“Puedo platicar con ellos y menos así con amenazas y la chingada, pues menos, y pues si se van a venir con todo que se vengan con todo, yo no tengo tema, si algo tengo yo es que me sobran huevos”.

Manuel Velasco insistía a su amigo el priista que no se cerrara al diálogo, pero no lo convenció. Alito Moreno se quejó de que la administración federal quisieran obligarlos bajo amenazas a aceptar alinearse, tomó nota y al final del video publicado añadió que había grabado la conversación por temas de seguridad.

Hasta ahora, el senador no ha reaccionado a lo difundido por el dirigente del PRI, quien incluso advirtió supuestas amenazas de muerte desde el poder. Previamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha limitado a asegurar que su gobierno no piensa en destruir a enemigos, luego de los audios filtrados por Layda Sansores. (Fuente: infobae.com)