Johnny Deep y Amber Heard se difamaron mutuamente, pero ella deberá pagarle 15 millones de dólares…

ESTADOS UNIDOS.- Un jurado encontró a Amber Heard y Johnny Depp responsables de difamación en sus demandas entre ellos, publicó cnnespanol.cnn.com.

Depp demandó a Heard, su exesposa, por difamación por un artículo de opinión de 2018 que escribió para The Washington Post en el que se describía a sí misma como una “figura pública que representa el abuso doméstico”. Aunque Depp no ​​fue nombrado en el artículo, afirma que le costó lucrativos papeles de actuación. Heard contrademandó a su exmarido por difamación por las declaraciones que hizo el abogado de Depp sobre sus denuncias de abuso.

Sopesando los reclamos, un jurado encontró que ambos se difamaron mutuamente.

Heard y Depp se conocieron en 2009 y estuvieron casados ​​entre 2015 y 2016.

El jurado otorgó a Depp US$ 10 millones en daños compensatorios y US$ 5 millones en daños punitivos. El jurado otorgó a Heard US$ 2 millones en daños compensatorios y ningún dinero por daños punitivos.

Heard mantuvo la mirada baja mientras se leía el veredicto. Depp no ​​estuvo presente en la corte.

Una fuente cercana a Johnny Depp confirmó a CNN que el actor no estaría en la corte para escuchar el veredicto debido a “compromisos de trabajo previamente programados”.

“Debido a compromisos de trabajo previamente programados que se hicieron antes del juicio, el señor Depp no estará físicamente presente para el veredicto de hoy a las 3:00 p.m. y estará observando desde el Reino Unido”, indicó la fuente. (Fuente: cnnespanol.cnn.com)