Rocío Nahle, la funcionaria de la 4T con mayores ingresos y número de propiedades en 2021

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- En 2021, Rocío Nahle García recibió dos ingresos millonarios sin que su origen sea público, se observa en la declaración patrimonial que la secretaria de Energía presentó —en fecha límite— ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), publicó Expansión Política.

En el documento se indica que el año pasado tuvo una percepción de 9 millones 148,876 pesos, lo que la convierte en la funcionaria con el mayor ingreso de los miembros del gabinete y que supera 5.6 veces lo reportado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El dinero con el que la secretaria dice haber vivido en 2021 está compuesto por una percepción de 6 millones 147,001 pesos y otra por 1 millón 355,434 pesos, dos depósitos que se sumaron al millón 646,441 pesos que obtuvo de su sueldo por el cargo público que ocupa desde diciembre de 2018.

La secretaria de Energía fue la última de los integrantes del gabinete federal en hacer la entrega del documento que acredita la fortuna y los posibles conflictos de interés y debe ser publicado en Declaranet, como ordena la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

La SFP informó que, al corte del 30 de mayo, el 88.12% de los 1.5 millones de servidores públicos obligados, había presentado la declaración. Los que faltaban eran trabajadores de 189 de 294 instituciones registradas en la administración federal.

El marco normativo de las declaraciones patrimoniales permite que los funcionarios decidan si quieren dar detalle o no de sus percepciones, así como si hacen públicos sus bienes. En ese caso piden que solo sea público su historial laboral y académico, como ha pasado con el caso del fiscal general Alejandro Gertz Manero.

En 2019, una de las primeras órdenes que hizo en público el presidente Andrés Manuel López Obrador a los integrantes del gabinete legal y ampliado fue que presentaran la declaración patrimonial con máxima publicidad; es decir, sin ningún valor sin publicar en Declaranet para la consulta ciudadana. En la conferencia mañanera del 3 de enero de ese año, el mandatario sostuvo que solo iba a trabajar en su gobierno quien acatara esa disposición.

“El que no los dé a conocer (los bienes), alegando de que la ley no se lo exige, no va a poder desempeñarse en este gobierno. Transparencia es transparencia”, exclamó. En esa ocasión, también dijo: “Me patea el hígado saber que organismos como Transparencia Internacional nos (coloquen) en el sitio 135 en corrupción”.

El mandatario ha insistido en que los comunicadores también deben hacer públicos sus ingresos en aras de la transparencia y en su conferencia ha presentado los bienes de periodistas como Carlos Loret de Mola y Jorge Ramos, de Latinus y Univisión, respectivamente.

Expansión Política buscó a Nahle García en la Secretaría de Energía y a través de su cuenta de Twitter, para saber cuál es el origen de los ingresos extra que reporta, pero cuyo origen no hizo público. Al cierre de la edición no logró establecer contacto.

Esta mañana de miércoles, la secretaria de Energía publicó un tuit al respecto en el que sostiene que reporta el origen de sus recursos, pero no que los haga públicos para la consulta.

Como funcionario público y responsable de un gran proyecto, tengo la obligación por ley presentar mi declaración patrimonial. En ella, se describe cada peso recibido, origen y destino.

El año pasado mi madre falleció y fue su voluntad dejar a sus hijos sus bienes,ahí lo reporto. — Rocío Nahle (@rocionahle) June 1, 2022

Las casas de Nahle

Rocío Nahle no solo se distinguió por ser la integrante del gabinete con más recursos económicos el año pasado. También es la funcionaria que más propiedades declaró.

Dice tener una casa de 425 metros de construcción en un terreno de 600 que adquirió al contado en 1994 con un valor de 100,000 pesos (unos 789,356.12 pesos de ahora). También declara otra propiedad de 175 metros cuadrados en un terreno de 132 que le fue donada el 1 de marzo de 2018 y que tiene un valor de 868,860 pesos.

Además de las casas, Nahle García incluye un terreno de 457 metros cuadrados que dice haber comparado al contado el 30 de enero de 2019, durante el segundo año de su gestión en 2 millones de pesos. La secretaria reporta también un crédito hipotecario por 1 millón 500,000 en marzo del mismo año otorgado por Scotiabank.

Y en el mismo mes, dice que obtuvo un préstamo personal de 950,000 pesos de una persona física.

En cuanto a vehículos, Nahle adueña un Nissan X Trail 2016 que también pagó al contado en 412,300 pesos.

Sus ahorros, la funcionaria indica que los tiene en Scotiabank y Banamex, además de que cuenta con dos tarjetas de crédito de Banorte y American Express, pero no declara los valores.

La encargada de la construcción de la refinería de Dos Bocas —uno de los megaproyectos más importantes de la administración de Andrés Manuel López Obrador y cuyo plan indica que debe empezar a operar en 2022— sostiene que no tiene joyas ni obras de arte. Tampoco colecciones de libros.

Una funcionaria del primer círculo

Rocío Nahle coordinó a los diputados de Morena en la 63 Legislatura (2015-2018). Durante la campaña electoral de 2018 fue una de las integrantes de ese partido más cercana a Andrés Manuel López Obrador al tiempo que ocupaba un escaño en el Senado.

Con el triunfo electoral, Nahle pidió licencia a la cámara alta el 27 de noviembre de 2018 para ocupar la silla principal de la Secretaría de Energía, una cartera de relevancia por las reformas en el sector que López Obrador se proponía enviar al Congreso.

El 17 de abril pasado, la apuesta del Ejecutivo para modificar la Ley de la Industria Eléctrica y concentrar la gestión del sector en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fue rechazada por la Cámara de Diputados, al no conseguir el apoyo suficiente de la oposición. Parte de la normativa fue declarada constitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Rocío Nahle García estudió Ingeniería Química especializada en Petroquímica en la Universidad Autónoma de Zacatecas, licenciatura por la que obtuvo la cédula profesional en 1993. Trabajó en la administración y la planeación de los complejos petroquímicos Pajaritos, Cangrejera y Morelos de Pemex. También para la empresa Resistol.

Más dinero que AMLO

El segundo funcionario con más percepciones del gabinete fue Adán Augusto López Hernández con 5 millones 768,760 pesos. Este ingreso, el secretario de Gobernación lo logró porque agregó a su percepción como servidor público, el cobro de una renta por 3 millones 600,000 pesos, rendimientos de fondos de inversión por 199,768 pesos y otra actividad financiera que no especificó por 100,000 pesos.

En el tercer sitio, con más recursos económicos el año pasado, está el canciller Marcelo Ebrard Casaubón quien reunió dos millones 931,721 pesos con la suma de su remuneración por cargo público de 1 millón 611,721 pesos y la renta de una casa de 1 millón 320,000 pesos.

De 19 integrantes del equipo cercano al presidente, 14 lo superaron en sus recursos económicos debido a que percibieron ingresos por fuera de la administración desde becas, sueldos en empresas propias y hasta la pensión para adultos mayores que otorga el propio gobierno. (Fuente: Expansión Política)