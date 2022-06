Confirma el Ieqroo que candidatura de Mara Lezama a la gubernatura está firme y definitiva, al responder a cuestionamientos del PRD

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – Aunque aclaró que no ha recibido documentación que acredite la separación de su cargo como Presidenta Municipal de Benito Juárez, el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo Roo (Ieqroo) afirmó que la candidatura de María Elena Hermelinda Lezama Espinosa está firme y definitiva, atendiendo a las disposiciones constitucionales y legales aplicables, así como a la definitividad de los actos electorales.

Al responder a cuestionamientos del PRD sobre la licencia de Lezama Espinosa para separarse del cargo de Presidenta municipal, el Consejo General aclaró que la presentación de una constancia que acredite una licencia del ejercicio de un cargo público no es una exigencia formal prevista de acuerdo con la normativa aplicable, sino que basta que se realice una manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad, en la que se señale que no se encuentra en tal supuesto; manifestación que resulta válida salvo la existencia de prueba indubitable en sentido contrario, para el Instituto, como autoridad de buena fe.

Recordó que en su momento, el Consejo General se pronunció sobre el registro de la candidatura de Lezama Espinosa y que en el expediente existe constancia declarativa, bajo formal protesta de decir verdad, de la candidata de mérito, en la que señala que cumple con todos los requisitos constitucionales y legales para ser candidata a la gubernatura de la entidad dentro del Proceso Electoral Local en curso actualmente.

Afirmó el Ieqroo que a la presente fecha Lezama Espinosa si cumple con los requisitos de elegibilidad, siendo el caso, que a la presente fecha, de acuerdo a lo planteado con antelación, la condición de elegibilidad de la ciudadana María Elena Hermelinda Lizama Espinosa, para este momento del Proceso Electoral, es firme y definitiva.

Reiteró que Lezama Espinosa, cumple con todos los requisitos constitucionales y legales para ser candidata a la gubernatura de la entidad dentro del Proceso Electoral Local, en curso actualmente, aunque aclaró que no consta en el expediente documento alguno sobre otra licencia para separarse del cargo de presidenta municipal de Benito Juárez. (Noticaribe)