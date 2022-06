CHIAPAS | Pareja de periodistas abandona el país ante amenazas de muerte del crimen organizado

CHIAPAS, MX.- Los periodistas chiapanecos Juan De Dios García Davish y María de Jesús Peters Pino, decidieron abandonar el país debido a que han recibido amenazas de muerte, y por la falta de respuesta de las autoridades para garantizar su seguridad, publicó La Jornada.

David dijo que él y su esposa, residentes en Tapachula, tomaron la decisión después de recibir una llamada telefónica el 13 de mayo en la que un hombre que se identificó como Arturo Valencia Díaz, lo amenazó de muerte.

Agregó: “Recibí una llamada muy fuerte, muy impactante donde un supuesto miembro del crimen organizado de uno de los tantos cárteles que hay en México, que se identificó como Arturo Valencia Díaz, me amenazó de muerte; me amenazó con matar a mi familia, a mis hijos, si no llegaba a un acuerdo económico con ellos, si no daba la cooperación”.

Añadió que “me dijo que estaba acercándose de forma civilizada, pero fue muy preciso en decirme que en caso de que yo no aceptara, iban a matar a mi familia e iban afectarme físicamente y lo están haciendo”.

García Davish dirige la agencia de noticias Quadratín Chiapas y su esposa Peters Pino es corresponsal del periódico El Universal en la frontera sur.

El comunicador manifestó que denunciaron los hechos ante la Fiscalía de Derechos Humanos de la Fiscalía General del estado, por lo que la agente del Ministerio Público, Elena Guadalupe Pineda Palacios, emitió medidas cautelares, que “no se cumplieron”.

Abundó: “Pasaron policías nada más un día y a los dos o tres días vino ella personalmente con otros policías estatales, nada más para que le firmara, y se fueron, hasta ahorita no ha venido nadie. La Guardia Nacional se puso en contacto conmigo el sábado, me hablaron para decirme que iban a estar dando rondines, patrullajes, pero no ha pasado nadie, no ha venido nadie a mi domicilio”.

Manifestó que eso “me tiene destrozado, mental y psicológicamente estoy ‘tronado’. Sigo recibiendo llamadas, aunque ya no hay amenazas, me llaman y cuelgan, de esas llamadas recibo ocasionalmente dos o tres, no contestan, se quedan 10 o 15 segundos en la línea y cuelgan, y pues todo esto me tiene destrozado”.

García Davish comentó que después de unos días, la Fiscalía de Derechos Humanos le notificó que se declaraba incompetente y su caso lo llevaría la Fiscalía General de la República, pero la dependencia no ha tenido ningún acercamiento y no le han tomado su declaración.

La pareja ha cubierto durante varios años el fenómeno migratorio en la frontera sur de México, entre otros temas. (Fuente: La Jornada)