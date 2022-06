Candidato a la presidencia de Colombia propone dotar drogas a consumidores para acabar con el narco

COLOMBIA.- El candidato presidencial independiente Rodolfo Hernández estuvo de visita en Barranquilla donde además de recorrer el Malecón del Río y tener encuentros con varios medios de comunicación se refirió al tema del narcotráfico. Contó que hace poco tuvo una reunión en el embajador de Estados Unidos sobre el tema, publicó publimetro.com.mx.

“¿Quiénes son los que se mueren en la guerra de la droga? Los pobres. La Policía que es el pueblo pobre. Ellos son los que se mueren y quedan con heridas que nos les permiten seguir trabajado. ¿Cómo se combate? Con los criterios que yo tengo, que es con capitalismo. No es con plomo, no es con más violencia, no es decretando enfrentamientos sin igualdad de condiciones”, afirmó.

Y agregó que “yo le dije al embajador. Resulta que el adicto a las drogas es un enfermo y ¿quién cura las enfermedades?, el Estado. Si tomamos a todos los adictos de Colombia y los identificamos mediante un registro (…) y de un reconocimiento de quiénes son y les entregas la droga gratis. Si a los adictos les entregas la droga gratis. Ya sea intravenosa, aspirada u oral, pues se acabó la demanda. Entonces dirán ¿para qué compro si me la regalan? y la oferta se acaba y la guerra se acaba. Es la única manera. Mientras más violencia haya el precio de la droga sube”, detalló el candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción. (Fuente: publimetro.com.mx)