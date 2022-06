Descarta Lesli Hendricks sumarse al gabinete de Mara Lezama

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- La ex candidata a la gubernatura de Quintana Roo del Partido Revolucionario Institucional (PIR) Leslie Hendricks Rubio, descartó sumarse al gabinete de la virtual gobernadora Mara Lezama, luego de reconocer que se comunicó con ella para felicitarla por su triunfo.

“Parte de mí campaña fue manifestar que no estamos de acuerdo con lo que está sucediendo con el Gobierno Federal ni que el Estatal se alineen con el Gobierno Federal, si hubiera garantías de trabajar en completa libertad o en completa autonomía podríamos considerar nuestra decisión, pero estoy segura que no va a ser en esas condiciones, yo me mantengo y así se lo hice saber, yo le llame para felicitarla por el triunfo de la elección y le dije que aquí estoy para lo que sea, pero no pensando en incorporarme, no es pensando tener un cargo dentro del gobierno si no desde donde estemos, ya sea en el partido y poder sumarnos a las tareas que pueden abonar a mejores beneficios”, manifestó.

Añadió que tras concluir el proceso electoral junto con su equipo jurídico analizan todas las inconsistencias que se registraron para tomar acciones legales a fin de que las autoridades sean quién sancione estas actividades, de supuesta compra y coacción del voto.

“Y no por otra cosa, sino por cumplir y apegarnos a la ley y acabar con estás malas prácticas se terminen y no formar parte de lo mismo”, abundó.

Añadió que al interior del PRI tendrán que ir más allá de una reflexión y llevar a cabo acciones que permitan el fortaleciendo de cara al próximo proceso electoral.

“Hay mucho que hacer, hay mucho que reconstruir y replantear y vamos a esperar que nos convoque la dirigencia nacional y yo siempre voy a acudir al llamado de mi partido, de la dirigencia y conocer también cuáles son los términos en los que vamos a continuar, yo voy a seguir ahí sumada”, afirmó. (Noticaribe)