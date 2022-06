JUEGO PARA LA HISTORIA DE LA ZONA MAYA: Sufrida victoria de las ‘Elegidas de Punta Cana sobre las ‘Diablillas de Hondzonot

TULUM, MX.- En un partido no apto para cardíacos, en el que lucieron vistosas jugadas y buenas estrategias, las elegidas de Punta Cana vencieron a las diablillas de Hondzonot, con un marcador final de 8 a 4.

En la primera entrada, las diablillas de Hondzonot marcaron un juego confuso a las elegidas de Verón, le abrieron paso a una en primera base pero pusieron su alto con dos atrapadas en el costado izquierdo, las diablillas pese a su intento en primera carrera, el marcador quedó intacto.

Iniciando la segunda entrada, las elegidas mostraron liderazgo al bate con Luisa Feliz y Oreana Fermin, quienes conectaron con gran autoridad cuadrangulares de cuadro para así mover el marcador romper el marcador de 0 y modificándolo 2 a 0. Por las de casa Alicia Canul anotó la primera carrera bajo su sigilosa estrategia de formación, y así acercando el marcador a la escuadra local.

En la tercera entrada, las foráneas de República Dominicana intentaron liderar con sus tres impactantes bateadoras que a pesar de sus buenos impactos, todas no pasaron más allá de las mascotas de las jóvenes con huipil, quedando el marcador intacto, Alejandra Tuz de las diablillas intentó desde la primera base robar pero fue sorprendida por las elegidas que tampoco permitieron la modificación en la pizarra.

En la cuarta entrada, la emoción subía de tono pero desde el primer instante, las diablillas de Hondzonot mostraron liderazgo ante la mirada de sus paisanos al afianzar los tres out seguidos a sus homólogas de Verón, una pelota que impactó en Yareli, elemento que logró la segunda base, no impidió el desarrollo del partido, por el contrario, los aplausos de la afición que reconoce la valentía del equipo local, en la cuarta entrada las diablillas empataron con la carrera de Yameli May y dejando empatado el score.

La emoción subía de tono al abrirse la penúltima entrada, aquí las elegidas con María Martinez y Alex Felix modificaron el marcador al anotar dos carreras más poniéndolo 4 a 2 a favor de las dominicanas y así cerró.

Abriendo la última entrada, las dominicanas desde la caja de bateo pegaban imparables, las diablillas se defendían pero las elegidas lograban posicionar a sus jugadoras en la segunda y tercera base, a los segundos lograron meter cuatro carreras más con Karen Peña, Ingrid Ramírez, Carmelina Almonte y Lupe Mayela, dejando el marcador 8 a 2.

Al cierre del partido, las diablillas posicionaban a sus alfiles teniendo un out marcado, la afición se emocionó cuando Liz Canché logró meter su carrera y modificar el marcador 8 a 3, pero la ovación unísona de diablillas aumentó cuando las elegidas no vieron el inesperado robo de home de la joven “diablillo” Geronima May Uc para dejar así el marcador 8 a 4.

Así concluyó el encuentro de hermandad, con un marcador de 8 a 4, a favor de las elegidas de Punta Cana.

En este encuentro asistieron el presidente municipal anfitrión de Tulum, Marciano Dzul Caamal, y su homólogo de Verón Punta Cana.

Al término del partido, el alcalde republicano, dijo que la hermandad de los países es el ejemplo de la solidaridad que debe prevalecer, como ahora en el intercambio deportivo-cultural, “el que resultó ganador es el deporte”.

Así mismo, el alcalde Marciano Dzul Caamal, indicó que su administración privilegiará el deporte, y reafirma el compromiso del intercambio cultural, deportivo y turístico que hoy, superó las expectativas “los resultados de hoy, superan todas las expectativas que nosotros teníamos, para mi, es un orgullo las diablillas, porque demuestran que cuando se quiere se puede y en mi administración siempre las apoyaremos”, comentó el alcalde al tiempo de asegurar que respaldaría un partido de vuelta.

El edil Marciano recibió una pelota de cortesía por parte de los dominicanos y a su vez, le fue concedida a las #Diablillas de #Hondzonot, además, le reconocieron su voluntad por impulsar el deporte y la hermandad de ambos países.

“Un deportista más, es un delincuente menos”. (Fuente: Ayuntamiento de Tulum)