Vinculan a proceso a directora de la preparatoria y academia deportiva ‘Agharta’ por el delito de encubrimiento de abuso sexual cometido por uno de sus entrenadores en agravio de una menor de edad, estudiante de dicho colegio

Familiares de la víctima cuestionan a la FGE por no emitir comunicado dando a conocer dicha vinculación

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – A dos años que se presentó una denuncia por los delitos de violación y delitos sexuales en agravio de una alumna, menor de edad, de la escuela preparatoria deportivizada Agharta, un juez de control determinó la vinculación a proceso de la directora de dicho centro educativo, María Antonia Hernández Rivas, por el delito de encubrimiento del entrenador de basquetbol, José Eduardo Munive Vázquez, quien fuera denunciado por el delito de abuso y violación sexual por lo cual fue detenido e ingresado en el centro de Reinserción Social (Cereso) de Chetumal.

Después de la audiencia realizada en el edificio de juicios orales el 13 de junio, el juez determinó no aplicar medidas cautelares contra Hernández Rivas por ser residente de la ciudad y comprobar aquí sus compromisos familiares únicamente la advertencia de no faltar a ningun llamado.

Cabe recordar que en septiembre de 2020, MRFC interpuso una denuncia por el delito de abuso y violación sexual en contra del profesor José Eduardo Munive Vázquez en agravio de su hija menor de edad lo que posteriormente llevó a la detención y vinculación a proceso del académico.

Además, la Secretaria de Educación en Quintana Roo inició una investigación contra Hernández Rivas, directora de la preparatoria y academia de entrenamiento deportivo Agatha, la cual concluyó con la pérdida de su REVOE como preparatoria deportivizada en febrero del 2021.

La madre de la menor cuestionó la imparcialidad de las autoridades de la Fiscalía General del Estado al no emitir el boletín informativo dando a conocer la vinculación a proceso de la directora de dicha escuela preparatoria.

Señaló que Hernández Rivas, de profesión ingeniera, sigue como titular de dicha escuela deportivizada “además de ser esposa del ex presidente municipal de Othón P Blanco Andrés Ruiz Morcillo, hecho que nos lleva a preguntar si la FGE está protegiendo los intereses de alguien o si ha recibido la dependencia algún favor del ex alcalde de Othón P Blanco para no emitir el comunicado?”

No lo sabemos pero esperemos que la Fiscalía General del Estado aclare el atraso del boletín, señaló la madre de la menor de edad afectada. (Noticaribe)