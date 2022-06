“NO HAY TIEMPO PARA DESCANSAR”: De la mano con el gobierno federal, municipal y el congreso llegará la transformación al Estado, asegura Mara Lezama al iniciar en Cozumel gira de agradecimiento por Quintana Roo

COZUMEL, MX.- La gobernadora electa de Quintana Roo, Mara Lezama arrancó en Cozumel su gira de agradecimiento por el estado tras el resultado en las urnas el pasado 5 de junio, el cual dijo “fue contundente y es un triunfo de todas y de todo el pueblo”.

Mara Lezama agradeció a las y los asistentes a la explanada del palacio municipal el mandato que le otorgaron para instaurar en el estado la Cuarta Transformación.

“Hemos ganado y vamos a trabajar, no hay tiempo para descansar, tenemos que hacer un Plan Estatal de Desarrollo para que la 4T llegue a todos los rincones del estado” expuso.

La gobernadora electa refrendó su compromiso “No les voy a fallar” al tiempo de comprometerse a trabajar bajo los preceptos de la transformación: No robar, No mentir y no Traicionar al pueblo y de la mano con el presidente, Andrés Manuel López Obrador, los presidentes municipales y el Congreso del Estado para que llegue la prosperidad compartida a Quintana Roo.

Hoy vengo a aquí a decirles que, no me va alcanzar la vida para agradecerles lo que han hecho ese 5 de junio, hemos hecho historia juntos y juntas; y entre lo vertiginoso de la campaña no dimensiónanos la historia que estamos escribiendo, luego de muchos años de gobiernos de apellidos y cacicazgos, y de ser gobernados por hombres.

Afirmó que de la mano del gobierno federal y municipal vamos a hacer que crezca esta isla, pero los necesitamos unidos frente a opositores disminuidos, apagados y enojados que van a querer lastimar a los gobierno de Morena.

La gobernadora electa refrendó su compromiso con las mujeres “Soy la primera de muchas gobernadoras que llegarán a Quintana Roo” dijo al destacar que en Morena las mujeres no somos cuota, somos seres humanos que valemos y hoy seremos mayoría en el congreso local.

También agradeció a cada uno de los isleños que le otorgaron la confianza, y que una vez más salieron a defender y romper canones al decidir por la Cuarta Transformación pese a la guerra sucia y muchas artimañas a la vieja usanza.

Vamos a gobernar para ustedes, y con ustedes de la mano vamos a cumplir la palabra que empeñamos aquí en la campaña.

Al evento asistieron: Juanita Alonso, presidenta municipal de la isla; los diputados locales electos, Marybel Villegas Canché y Renán Sánchez Tajonar; el diputado federal, Juan Carrillo Soberanis entre otros.