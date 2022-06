Ebrard arma comité para afrontar encuesta de Morena rumbo al 2024; anuncia gira por las 32 entidades del país

JALISCO, MX.- Tras autonombrarse como una “corcholata reconocida”, por haber sido “destapado” por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció la creación de un comité con el que buscará ganar la encuesta para ser el abanderado de Morena en las elecciones del 2024, publicó razon.com.mx.

Adelantó que dentro de Morena se realizará una encuesta para elegir al cargo interno de la Coordinación de Defensa de la Cuarta Transformación, “pero nos vamos a organizar porque queremos estar en la encuesta y porque vamos adelante en todas las encuestas, en todas y vamos a seguir adelante”, sostuvo.

En ese sentido, pidió a la senadora Martha Lucía Micher que sea la encargada de consultar a senadores, diputados, militantes y ciudadanos para conocer su opinión y con ello “instalemos un comité que nos represente en el partido”.

Durante el Encuentro de Diputados Locales y Regidores que se llevó a cabo en Guadalajara, Jalisco, el canciller también adelantó que recorrerá las 32 entidades federativas “para escuchar las propuestas y después proponer y decir qué pensamos”.

Vitoreado por un coro de morenistas que lo llamó ¡Presidente! ¡Presidente!, negó que esto se trate de un acto anticipado de pre campaña o campaña y que su participación no fue para anunciar algo que ya había sido anunciado.

“A mí, el presidente ya me destapó cinco veces, entonces ya me pueden considerar destapado, ya somos una corcholata reconocida, no es un evento para decir algo que todos sabemos… Ya no hay tapados, estamos viviendo una transformación”, afirmó.

Luego de sugerir que el Instituto Nacional Electoral (INE) podría sancionarlo por estas declaraciones, el canciller instó a actuar bajo el marco legal. (Fuente: razon.com.mx)