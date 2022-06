“JUNTAS Y JUNTOS HAREMOS REALIDAD LA TRANSFORMACIÓN PARA ISLA MUJERES”: Realiza Mara Lezama mitin de agradecimiento acompañada de la alcaldesa panista Atenea Gómez

ISLA MUJERES, MX.- La gobernadora electa, Mara Lezama, afirmó que llegó el momento de la unidad y la transformación para el Estado, por lo que agradeció ampliamente al pueblo de Isla Mujeres por la confianza depositada en las urnas el pasado 5 de junio y reiteró que trabajará para que este municipio mantenga su dinamismo y vocación turística.

Ciudadanos que se reunieron el Parque de las Gaviotas, en la colonia Salina Grande, la recibieron con porras, aplausos y muestras de cariño; ante ellos refrendó su compromiso de impulsar una nueva Ley de Islas que garantice el piso parejo para quienes habitan en las zonas insulares del Estado.

“Estoy aquí en Isla Mujeres para agradecerles su apoyo durante la campaña y los miles de votos del pueblo para que ganáramos de manera histórica la elección del 5 de junio, vamos a construir junto con Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México y Atenea Ricalde, presidenta municipal, un gran legado para Isla Mujeres” expuso.

La gobernadora electa ofreció un gobierno honesto, transparente, que trabajará sin descanso 24/7 en unidad y con diálogo abierto por Isla Mujeres y todo Quintana Roo, “aquí estaré con ustedes a ras de suelo, y me van a ver constantemente”.

Reafirmó que el Plan Estatal de Desarrollo se construirá con la participación de las y los isleños y de todos los quintanarroenses, porque el pueblo decidirá en qué se utilizará cada recurso.

Expuso que la situación particular de los isleños y de cada uno de los habitantes del

Estado se hará valer con el cambio verdadero que iniciará el próximo 25 de septiembre en Quintana Roo.

Por su parte, la presidenta municipal de Isla Mujeres, Atenea Gómez Ricalde, afirmó: “Creo en Mara Lezama, si alguien me abrió puertas fue ella hace más de 10 años. Una mujer de respeto que me ha ayudado y me ha impulsado, creo en ella y será la mujer que hizo historia arrasando, la más votada y la que logró unir corazones”.

También logró que “camináramos con un solo objetivo, tener un solo Quintana Roo, por eso estoy segura que a Isla Mujeres le esperan mejores tiempos de la mano de Mara Lezama”, apuntó.