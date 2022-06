Aunque la ocupación hotelera en la zona sur mostró una recuperación, es necesario atender problemas de conectividad y de promoción que requieren los destinos turísticos, advierten con dedicatoria a la próxima Gobernadora

CHETUMAL, MX. – Tras afirmar que el sector hotelero de la zona sur ha aguantado la falta de atención de los últimos dos sexenios, la presidenta de la Asociación de Hoteles, Bertha Medina Núñez, manifestó su confianza en que la próxima autoridad gubernamental trabaje de manera coordinada con el sector empresarial para atender los retos que presenta la actividad turística y mantener la recuperación económica.

El sector empresarial ha hecho la parte que le corresponde. Los hoteleros decidimos permanecer en el sur y no irnos a la zona norte y hemos aguantado lo que ha pasado en estos dos últimos sexenios, afirmó.

Explicó que después de dos años de pandemia, la ocupación hotelera mostró una recuperación en la temporada de diciembre y de Semana Santa aunque aún están al pendiente del comportamiento del turismo procedente de Belice.

En estos momentos, la afluencia turística muestra un comportamiento diferenciado, ya que por momentos observamos picos de alta ocupación y después viene un bajón, señaló.

Bertha Medina reiteró que el sector turístico de la zona sur requiere de mayor infraestructura y acciones que permitan mejorar la conectividad y acceso a zonas arqueológicas.

Si me preguntas cuál es el problema principal yo te diría la falta de conectividad porque las carreteras que conducen a los sitios arqueológicos se encuentran en malas condiciones, no hay servicio de transporte y el turista que no tiene carro no tiene la posibilidad de llegar hasta ellas, señaló.

Calificó de positiva la conexión aérea entre Chetumal y Cancún aunque, desde su punto de vista, debe reconsiderar ya que es necesario aumentar su frecuencia.

Reconoció que en estos momentos nadie quiere invertir en la zona porque la afluencia turística es baja: “necesitamos de un mayor marketing”.

La presidenta de la Asociación de Hoteles anticipó que la tercera semana de agosto se realizará un foro con la participación de representantes de agencias de Guatemala y Belice y empresarios de la capital del Estado en un intento de concretar un circuito que permita aprovechar los atractivos turísticos de cada país.

Manifestó su confianza en lograr la estrategia para atraer turismo europeo interesado en el turismo ecoarqueológico. (Noticaribe)