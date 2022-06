Ante la crisis de suministros, es difícil que las empresas se rindan: Giselle Arellano

Asegurando que la mayoría de las crisis de suministros son causadas por cuellos de botella, la Licenciada en Mercadotecnia, Giselle Arellano, indicó que un cuello de botella es una parte del proceso de producción en la que la ésta se ve limitada por la capacidad de esta parte del proceso y puede ser causado por una máquina que no puede funcionar más rápido, una persona que no puede trabajar más rápido o una materia prima que no está disponible.

Señaló que un cuello de botella es crítico cuando limita a la empresa la capacidad de producir más de lo que los clientes demandan, pues si no se puede producir lo suficiente para satisfacer la demanda, esto puede causar una crisis de suministros, por lo que es importante que las empresas identifiquen los cuellos de botella en sus procesos de producción y tomar medidas para eliminarlos o aliviarlos.

En este sentido, Giselle Arellano señaló que las materias primas son una parte importante de cualquier producto, sin ellas -dijo-, no se puede hacer nada, por lo tanto, cuando hay una escasez de materias primas, causando una crisis de suministros y creando con ello; un cuello de botella, para lo cual; las empresas deben tener un plan para hacer frente a las escasez de materias primas tales como tener una reserva de éstas además de que las empresas deben trabajar para predecir la demanda y asegurarse de que puedan producir lo suficiente para satisfacerla.

Además destacó que las empresas deben tener un plan para hacer frente a los ataques cibernéticos y a los desastres naturales como las inundaciones, los terremotos y los huracanes, asegurándose de que puedan seguir operando, en caso de ello y suministrar el producto, sin importar el desastre.

Asimismo, Giselle Arellano reconoció que las empresas no solo en México sino en gran parte del mundo, se han visto afectadas por la pandemia de COVID-19, la cual ha causado crisis en los suministros pues si una empresa, su suministro, depende de China para sus materias primas o manufactura, es posible que haya visto un impacto en su capacidad de producir lo cual la ha llevado a cerrar temporalmente sus fábricas debido al virus.

Destacó que las empresas hoy en día, buscando evitar los cuellos de botella que les causa escasez de suministros y que no les permite producir lo suficiente, están tratando de encontrar nuevos proveedores de materias primas y de manufactura para hacer frente a la crisis y al mismo tiempo abastecerse de suministros que le permitan a la empresa continuar con su habitual producción.

De manera que, -concluyó Giselle Arellano- las empresas deben trabajar para predecir la demanda y asegurarse de que puedan producir lo suficiente para satisfacerla, asegurando así con ello, la eliminación del cuello de botella que pudiese en determinado momento afectar la productividad empresarial.

