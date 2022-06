Biden pide defender el derecho al aborto… ‘en las urnas’, tras anulación del Tribunal Supremo

ESTADOS UNIDOS.- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que hoy “es un día triste” para el Tribunal Supremo y el país, después de que se revocaran las protecciones al derecho al aborto, publicó lopezdoriga.com.

Happening now: President Biden delivers remarks on the Supreme Court decision on Dobbs v. Jackson Women's Health Organization to overturn Roe v. Wade. https://t.co/GBWJiYfg3U

— The White House (@WhiteHouse) June 24, 2022