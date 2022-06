“SOMOS UN PUERTO DE FRONTERA, PERO NO TENEMOS AUTORIDADES”: Suspenden cruces marítimos de Belice a Xcalak por ausencia de autoridades de migración y sanidad 

CHETUMAL, MX.- Los cruces marítimos de Belice a Xcalak se encuentran suspendidos por la falta de representantes del Instituto Nacional de Migración (INM) y de sanidad internacional para atender los arribos, informó Rusell René García Sánchez, capitán de puerto.

“No se puede cruzar, no se está recibiendo personal ahorita de Belice, que alguien pida permiso para venir, porque no tenemos Instituto Nacional de Migración, nos falta Migración, nos falta Sanidad Internacional, somos un puerto de frontera, pero no tenemos a esa autoridades que son las primeras que deben de acudir a un arribo, a un despacho”, explicó el entrevistado.

Admitió que la instalación de un puesto migratorio es imprescindible para impulsar el flujo de visitantes del país vecino, pero al mismo tiempo resaltó ser una necesidad.

“Independientemente de lo que va detonar, es una necesidad porque somos un puerto frontera, un puerto frontera que no tiene Migración ni sanidad internacional”, manifestó.

“Han llegado embarcaciones que se retornan, si quieres arribar, hacer algo, te tendrías que ir a Mahahual, entonces prefieren irse de regreso”, añadió.

Por último, confió en que muy pronto se puedan designar representantes de las áreas ya mencionadas para abrir el puerto a las embarcaciones provenientes de Belice y otras partes del extranjero. (Agencia SIM)