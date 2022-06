VIDEO | Estados no mandan ‘una chingada despensa’ a Nuevo León pese a crisis del agua, reclama Samuel García

NUEVO LEÓN, MX.- El gobernador Samuel García reclamó que los demás estados de México estén dejando solo a Nuevo León y no lo ayudan a enfrentar la crisis de agua que enfrenta la entidad, publicó 24-horas.mx.

En un evento en el municipio de General Terán, García criticó que los estados no apoyen a los nuevoleoneses a diferencia de que cuando pasa una tragedia en el país los regiomontanos son los primeros en apoyar.

“Los regios siempre que hay un temblor en la Ciudad de México, un huracán en Guerrero o una catástrofe en Chiapas, somos los primeros en juntar lana, pipas y mandar ayuda”, dijo García en su intervención.

“Siempre somos nosotros los que más ponemos, y nos dicen codos, y ahorita que estamos en crisis, no mandan una chingada despensa, no levantan la mano nadie, pero les digo algo: no ocupamos de nadie, porque nosotros sacamos debajo de la tierra sacamos el agua, la tierra y el orgullo”. (Fuente: 24-horas.mx)