Entrega Gobernador reconocimientos a 27 sujetos obligados por buenas prácticas de transparencia en evento con invitación en Chetumal

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – En medio de un dispositivo de seguridad que impidió el acceso al Planetario de Chetumal a quienes no estuvieran en una lista elaborada de manera previa, el gobernador, Carlos Joaquín González entregó reconocimientos a 27 sujetos obligados del poder Ejecutivo, órganos autónomos, órganos de fiscalización superior y partidos políticos por sus buenas prácticas de transparencia.

A su llegada al Planetario, elementos de seguridad formaron un círculo en torno al mandatario estatal hasta su entrada al edificio en donde no se permitió la entrada a quienes no estuvieran registrados de manera previa. Incluso varios funcionarios tuvieron problemas para entrar ya que el personal no los podía identificar.

La entrega de reconocimientos por las buenas prácticas en transparencia fue en el marco de la presentación de resultados de la verificación virtual oficiosa a las obligaciones de transparencia 2021 que realizó el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Idaipqroo).

Aunque 27 Sujetos Obligados recibieron reconocimiento por cumplir con las disposiciones de transparencia, el estudio establece que dependencias como la Secretaría de Seguridad Pública únicamente a cumplido al 33 por ciento; la consejería del poder ejecutivo al 60 por ciento; el Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya en un 42 por ciento; la Universidad Politécnica de Bacalar en un 20 por ciento; el centro de evaluación del desempeño del Estado en un 33 por ciento; el Instituto de Bio diversidad y Areas Naturales Protegidas en un 40 por ciento.

En el caso de los municipios el de Làzaro Cárdenas cumplió en un 69 por ciento; Isla Mujeres en un 67 por ciento y José María Morelos en un 77 por ciento.

De los partidos políticos, también sujetos obligados al manejo de transparencia, Confianza por Quintana Roo, Movimiento Auténtico Social, del Trabajo y el PRD no han cumplido con ninguno de las disposiciones y Movimiento Ciudadano apenas en un 23 por ciento y el PRI en un 43 por ciento. (Noticaribe)