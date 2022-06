Agencias de viajes piden conocer logística que se usará para evitar afectaciones por obras de la Colosio

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- El presidente de Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV), Sergio Gonzales Rubiera, dio a conocer que están en espera de que las autoridades tanto estatal y federal les informen sobre la logística u opciones de movilidad que tendrán una vez que inicien las obras de modernización del bulevar Luis Donaldo Colosio.

Lo anterior con la finalidad de tomar previsiones ante el gran número de turistas y unidades que movilizan por esta principal arteria diariamente hacia y desde la Riviera Maya, entre ellos miles de trabajadores, quienes tendrán que salir con varias horas de antelación para poder llegar a tiempo.

“Lo primero es que deberíamos conocer un poco de cuáles son las condiciones de la obra, el trazo cuáles son las alternativas, y no tenemos nada de información, entonces nos gustaría que el gobierno nos informará cuándo inician, qué complicaciones tendrán y cuáles son los horarios para poder nosotros armar una logística, hasta hoy no tengo ninguna información, ni tampoco tengo ningún acuerdo con mis socios al respecto, pero algo tendremos que fraguar en próximos días y hoy no te puedo decir más que eso”.

Cabe hacer mención que las primeras obras que darán inicio son las del entronque que conecta hacia el aeropuerto internacional de Cancún y próximas semanas la rehabilitación total de todo el bulevar Colosio y que sin duda dijo, estarán generando un tráfico vehicular importantes, por ello insistió en diseñar una estrategia que ayude a agilizar el traslado de los viajeros. (Noticaribe)