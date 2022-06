Protestan feministas en Chetumal contra presidente de la SCJN

CHETUMAL, MX. – Este miércoles y a punta de cacerolazos, un grupo de mujeres integrantes de la Unión Nacional de Colectivos Feministas, Frente Nacional de Mujeres Quintana Roo, Colectivo Xtabay, entre otros, se manifestó afuera de la sede del juzgado primero de distrito en la capital, para protestar de manera pacífica en contra de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El máximo representante del Poder Judicial emitió las siguientes declaraciones: “¿Por qué los hombres matan mujeres todos los días? Porque pueden y porque no pasa nada, porque no hay consecuencias, porque los feminicidios no se investigan. ¿Por qué cuando se investigan se investigan mal y cómo se investigan mal? Por regla general las carpetas, en las fiscalías no se arman adecuadamente…”

Para el colectivo Xtabay, estas aseveraciones “son sumamente graves”, pues al culpar a las procuradurías, estaría evadiendo la responsabilidad de los jueces y tribunales en velar por el debido proceso y el respeto a los tratados internacionales.

Agregaron que, en este movimiento, que fue encabezado por mujeres víctimas de diferentes tipos de violencias de género, también fue para denunciar que en este año de caminar en busca de justicia se han encontrado con criterios ambiguos, autoridades que dicen que el protocolo para juzgar con perspectiva de género no es obligatorio ni vinculante.

En ese sentido, pidieron a Arturo Zaldívar hacer un llamado a todos los presidentes de los tribunales de justicia, en específico al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, maestro Gustavo Adolfo del Rosal Ugalde, para que observen y apliquen de manera estricta el protocolo para juzgar con perspectiva de género.

Asimismo, solicitaron mesas de trabajo para plantear reformas necesarias y la imposición de sanciones penales para las autoridades que faciliten la comisión de feminicidio cuando haya antecedentes de denuncias por violencia, que se cree un juzgado especializado para la emisión de las medidas de protección consignadas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia, entre otras cosas.

“Nuestra lucha no es nueva, llevamos años de transitar por todas las instancias judiciales pidiendo justicia y lo que hemos recibido es indiferencia en el mejor de los casos, en el peor, hemos padecido burlas, arbitrariedades, comentarios machistas, corrupción”, expresó otra de las asistentes. (Agencia SIM)