Alcaldesa morenista de Acapulco rechaza implicación en caso de dos marinos desaparecidos

GUERRERO, MX.- La alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, afirmó que no envió a los marinos Óscar Manuel González Andrade y Victoriano Rodríguez Zurita a que sirvieran como escoltas del senador José Narro Céspedes, mismos que desaparecieron tras presentarse al legislador, publicó Latinus.

En declaraciones este sábado durante su jornada de actividades públicas en el Club Deportivo y la colonia La Mira, a pregunta expresa sobre la desaparición de los dos elementos de la Secretaría de Marina (Semar) contestó: “Ahí es un asunto que está en la legalidad, solamente decir que yo no mandé marinos, que yo no firmé nada, que yo no sé nada, nada más eso les digo”.

Sobre si ha sido llamada a rendir una declaración por los hechos, expresó: “No quisiera hablar de más por la investigación, solamente digo que no di nada, que no autoricé nada”.

A pesar de que se le insistió para que diera su versión de los hechos, Abelina López evadió a Latinus y se limitó a decir de manera tajante que se trata de “un asunto que lo está llevando la Fiscalía”.

De acuerdo con una investigación hecha por Latinus, el senador José Narro envió un oficio dirigido a Abelina López el pasado 2 de marzo para solicitarle personal de la Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco “vestidos de civil y con armamento orgánico”, para que fungieran como “escoltas para mi resguardo personal” del 3 al 6 de marzo en actos sobre la revocación de mandato.

En respuesta, la alcaldesa pidió al titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco, Maximiliano Serrano Pérez, atender la solicitud del senador; el funcionario asignó para la misión a los dos elementos de la Semar: Óscar Manuel González y Victoriano Rodríguez.

Según documentos que forman parte de la investigación abierta por la desaparición de los dos marinos, José Narro confirmó a la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México que pidió apoyo de Abelina López y que el 5 de marzo, dos agentes se presentaron ante él en un restaurante de la capital del país donde les informó que ya no necesitaría su protección.

A la fecha, los dos marinos permanecen desaparecidos y de acuerdo con sus familiares, no hay ningún avance en la investigación. (Fuente: Latinus)