CUAUHTÉMOC BLANCO: De las canchas a la gubernatura… ¿y del banquillo a la Presidencia?

MORELOS, MX.- El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, dijo a medios locales que tiene aspiraciones políticas, pero todavía no es tiempo de decidir. Respecto a la Presidencia de México, dijo que sí le gustaría, aunque no todavía: “algún día”, afirmó, según publicó Proceso.

Por lo pronto, aseguró que, de entre las llamadas “corcholatas”, aún no tiene “gallo” a la Presidencia de la República. “Que gane el mejor, yo siempre les he dicho y muchas veces lo he dicho aquí, quien toma las decisiones es la gente, no nosotros”, sostuvo.

Acotó que todavía le faltan más de dos años de gobierno en Morelos, y eso es lo que lo ocupa actualmente. “Mi objetivo es estar aquí y cuando se acerquen las elecciones tomaré una decisión, si sigo en la política o voy a otro objetivo que siempre he deseado, ser entrenador y estar algún día en algún mundial con la Selección Mexicana”, y agregó que ya cuenta con muchas ofertas.

En referencia a buscar la Presidencia, el exfutbolista dijo que “es muy rápido, pero sí, sí me gustaría, algún día”

Cuestionado sobre a quién propondría para candidato a la gubernatura de Morelos, Cuauhtémoc Blanco comentó que no puede, “luego sacan las garras y las uñas, ¿y sabes qué es lo que más me molesta? Es que muchos ya se están candidateando y todavía faltan dos años y medio”, dijo. (Fuente: Proceso)