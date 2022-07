Restauranteros buscan alternativas para evitar ser sancionados por utilizar plástico de un solo uso

Por Saraí Reyes

CANCÚN.- La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) Quintana Roo buscará alternativas para evitar ser sancionados por no cumplir con la ley estatal anti plásticos (plásticos de un sólo uso), al dejar en claro que incluso se está fomentando dentro de los negocios, pero reconocieron que no están listos para prescindir de todo el material, sobre todo, cuando no se cuentan con opciones para sustituirlo.

El pasado 1 de julio entró en vigor el reglamento que prohíbe la utilización de plásticos de un solo uso, pero Marcy Bezaleel Pacheco, presidente de la Canirac, consideró que se necesita un reglamento más claro sobre la utilización de estos productos que vaya acorde a la realidad.

Dijo que se han reunido con los actuales diputados y representante del gobierno del estado para aplazar la aplicación de las multas, hasta que se modifique la norma, porque la prohibición actualmente es muy extensa.

Sin embargo, consideró que por los tiempos que restan tanto del Congreso local y del gobierno del Estado será la siguiente legislatura y la siguiente administración estatal las que atiendan las demandas planteadas por este sector.

“Si estamos complicados, si entra ya como tal, platicamos ya con los aun diputados y con el gobernador del estado, tenemos entendido que van a revocar ciertos puntos en la ley, pero no se va dar aún, se va a dar con los nuevos diputados que van entrando, si tenemos que estar a la par con todo lo que se estipula”, reconoció el líder restaurantero.

Abundó que los empresarios están a la expectativas sobre esta ley, porque en las condiciones tal cual está planteada la proveedurías no está en condiciones de garantizar el abasto de sus productos, al no contar con los envases o embalajes adecuados y no se cuenta siquiera con una infraestructura suficiente para el reciclaje y todo lo que implica de una economía circular.

Finalmente, cuestionó que, de acuerdo con la ley, no se podría comprar nada que esté hecho con plásticos de un sólo uso, desde cosméticos, hasta lentes, las botellas de pet, entre otras muchas cosas que no están reguladas. (Noticaribe)