ANAYA critica que AMLO presuma histórico envío de remesas de los que se van del país por falta de oportunidades

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Ricardo Anaya Cortés, excandidato presidencial, criticó este lunes que el presidente Andrés Manuel López Obrador festeje el envío histórico de remesas, pues esto significa que más mexicanas y mexicanos se van del país en busca de oportunidades que aquí no encuentran, publicó El Financiero.

“Te pido que le des el golpe. El presidente nos está presumiendo que están llegando más remesas. O sea, ¿no le han explicado que si llegan más remesas es por dos razones? Uno: porque más mexicanos se están teniendo que ir. Nadie se va por gusto. Y dos: porque aquí en México ya está tan mal la economía, tú lo sabes, sueldos bajísimos, todos los precios subiendo, que los de allá, los paisanos en EU, que son unos héroes, están teniendo que mandar más de lo que antes mandaban, porque con la 4T la economía está más fregada. Por eso mandan más remesas”, afirmó en su video semanal.

Anaya Cortés destacó que si bien la primera razón para que tantas personas se vayan es económica, esta no es la única.

“De hecho en muchos casos la razón más importante por la que más gente está migrando es la inseguridad. O sea, con esa estupidez de “abrazos” para los delincuentes, cada vez hay más territorio en México donde quien manda son los criminales. Lugares donde de veras ya no se puede vivir en paz”, apuntó.

Sin embargo, López Obrador parece no entender que mexicanos y mexicanas dejan el país no por gusto sino por necesidad, aseguró el panista. Además, criticó nuevamente que el presidente López Obrador no asistió a la Cumbre de las Américas para tratar el tema migratorio, pero sí “defendió a dictadores” de Venezuela, Cuba y Nicaragua.

En tanto, Ricardo Anaya dijo que tiene una propuesta ante esta situación.

Advirtió que en abril de este año en Estados Unidos se abrieron 11 millones de nuevos puestos de trabajo, mientras que solo 5 millones de personas estaban en busca de uno.

Ante ello, consideró que el presidente debería proponer la ampliación de visas de trabajo H2B para que las personas puedan migrar de manera segura, ganar dinero en EU y volver a México.

Para evitar más tragedias como la recientemente ocurrida en Texas, donde migrantes murieron en un tráiler, es necesario “dejar de poner obstáculos a la inversión para que se genere empleo aquí en México y que la gente no se tenga que ir”, consideró Ricardo Anaya.

Además, es necesario recuperar la paz y la seguridad, así como negociar con EU para alcanzar acuerdos, como las visas, que beneficien a ambos países, concluyó.

(Fuente: El Financiero)