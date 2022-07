Madre de hombre desaparecido en Tulum viaja desde Guerrero en su búsqueda

Cancún.- El 11 de diciembre de 2021 fue la última vez que se supo de Artemio Lorenzo Nava Barrera, de 53 años de edad, quien trabajaba como vendedor de paseos turísticos.

“La versión que tengo es que él estaba en su módulo y que llegaron más personas y que se lo subieron a la fuerza a un vehículo”, narró su madre, la señora María Barrera Piedra.

Agregó que su hijo laboraba y vivía en Playa del Carmen, pero su desaparición ocurrió en Tulum, donde había sido asignado por una semana a petición propia, según testimonios de sus compañeros.

Dijo que en estos siete meses que lleva sin saber nada sobre el posible paradero de Artemio no ha habido ninguna petición de rescate o algo por el estilo, únicamente intentos de extorsiones.

“Es un dolor muy grande, es una angustia espantosa porque no sé qué le pasa a mi hijo… como nosotros vivimos en el estado de Guerrero no sabemos ni cómo iba vestido”, señaló doña María Barrera, quien aseguró que ya interpuso la denuncia formal.

La madre de Artemio recordó que la primera que vez que vino a Quintana Roo fue por cuatro meses para seguir de cerca las investigaciones en torno al caso de su hijo, pero como la salud de su esposo se complicó, tuvo que volver a su natal Guerrero.

Ahora, en esta que es su segunda estancia, ya está por cumplir un mes en la entidad, con el fin de exigir resultados ante las autoridades correspondientes.

Más personas desaparecidas

En el marco de un conversatorio denominado “Situación actual y real sobre la Desaparición de Personas en Quintana Roo”, Romana Rivera Ramírez, presidenta del colectivo “Verdad, Memoria y Justicia”, reveló que este año ha habido un aumento en el número de casos.

“Podría decirte mentiras si te digo que hay un número exacto que yo pudiera dar, pero ha aumentado ese número que el año pasado teníamos. Este año hemos visto un aumento en las fichas de desapariciones, no tengo con precisión la cifra, pero sí hemos visto un aumento muy relevante y muy drástico”, detalló.

Romana Rivera también tiene desaparecida a su hija, Diana García Rivera, de 20 años de edad, de quien la última vez que se supo de ella fue el 22 de febrero de 2020, cuando presuntamente un comando la privó de la libertad junto a otro joven, Jorge Armando Rodríguez.

La mujer denunció qué hay muy pocos avances en la investigación por el caso de su hija, pese al tiempo transcurrido.

“Hay mucha nulidad en la investigación, hay falta de búsqueda y nos ha llevado estos dos años cuatro meses sin poder dar con el paradero de Diana”, indicó.

La señora romana fue cuestionada sobre su postura por un reciente video que circula en las redes sociales en el que se señala que las autoridades tienen conocimiento del paradero de su hija, pero respondió que no ha sido requerida por las instancias correspondientes.

“Es una información que sí he visto que está circulando en las redes sociales y que de alguna manera es algo que sensibiliza mi estado emocional, es una situación muy difícil porque estamos hablando que hay un punto donde buscar, hasta ahorita la autoridad ministerial, en este caso la Fiscalía no se ha pronunciado, ni siquiera me ha llamado para darme alguna atención, alguna explicación de qué se va a hacer o algún plan estratégico”, concluyó. (AGENCIA SIM)