Anuncia Lili Campos censo para mototaxis; amplían su área de operación

PLAYA DEL CARMEN.- Los mototaxistas de Solidaridad cuentan con un mes para inscribirse en un censo que levantará el Ayuntamiento, siendo obligatorio que uniformen sus unidades y porten un engomado especial. Quienes no lo hagan serán detenidos por Tránsito y sus unidades remolcadas al corralón.

Así lo advirtió la presidente municipal de Solidaridad, Lili Campos Miranda, quien en su informe semanal señaló que “quien da aviso no traiciona”.

Seis de los ocho sindicatos están sumados a esta iniciativa, que deriva de mesas de trabajo creadas desde octubre y que tienen la finalidad no solo de tener orden en cuanto al número de unidades, sino también conocer quiénes son los choferes, para tranquilidad de la ciudadanía. Incluso permitirá cerciorarse que esta modalidad de transporte tolerado sea usado para que ciudadanos lleven el sustento a su hogar y no sea un negocio de unos cuantos.

Los vehículos deberán estar pintados de una manera particular, además de llevar este engomado, diferenciado en tres zonas, con código QR en el que indica a qué sindicato pertenece.

“Abordamos algo de lo que casi nadie ha querido tocar, casi nadie quiere hablar, mucho menos los gobiernos y políticos, que es el tema de los mototaxis”, declaró la edil, quien indicó que con estas acciones, aunque no pueden decir que se da una regularización, ya que la ley estatal sigue sin contemplar esta modalidad, sí permite dar certeza a la ciudadanía.

Los mototaxistas seguirán trabajando, enfatizó, solo en las zonas donde se les ha tolerado hasta ahora, dijo, para evitar conflictos con otros gremios.

No obstante, al presentar cada uno de los tres engomados, se aceptó que en la zona de Villas del Sol y Misión de las Flores, se les añade ahora a Real Ibiza, fraccionamiento que ya les quedaba de paso a estas unidades al lugar donde cargan gasolina.

En el área de la Guadalupana, donde los mototaxistas entraron por la ausencia de rutas de transporte concesionado, queda contemplado su sitio en la playa Villamar, en donde hasta reciente fecha se les expulsaba, incluso con uso de grúa.

El tercer engomado es para los mototaxis que operan en Puerto Aventuras.

Lili Campos exhortó a los dos sindicatos que no se han sumado a las mesas de trabajo a que se acerquen con ellos, pues “en la democracia manda la mayoría” y se les aplicarán estas medidas igualmente.

El municipio no solo exhortará a la ciudadanía a que no se suba a un vehículo sin engomado, al no saberse quién conduce, sino que estas unidades serán llevadas al corralón, “pero eso es algo que queremos evitar”, aclaró.

Carretera y playas

En otros temas, la edil también señaló que la semana pasada hubo una reunión con personal del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) e iniciativa privada, para revisar la rehabilitación de la carretera federal 307.

De los 59 kilómetros de carretera en Solidaridad, desde los límites con Puerto Morelos hasta Tulum, Fonatur y la SCT repararán los 8.5 kilómetros dañados por las obras preparatorias del Tren Maya.

En el resto, el municipio trabajará de la mano con los hoteles para embellecer los camellones con distintas plantas, además de rehabilitar el alumbrado público.

La munícipe comentó que hay muchas zonas que están a oscuras no solo por falta de luminarias, sino porque el cableado está cortado o incluso fue robado. Por ello estimó que la restauración del alumbrado tendrá un costo de 15 millones de pesos.

Cuestionada por la mayor carga de vehículos en el periodo vacacional, y los problemas de tránsito debido a estas obras, que se suman a la reconstrucción del acceso al Aeropuerto Internacional de Cancún, Campos Miranda indicó que trabajan en reducir la afectación, si bien evitar congestionamientos es algo imposible.

Recordó que la Secretaría de Turismo anunció que vendrán 3 millones de visitantes a Quintana Roo, de los que 1.4 millones de viajeros estarán en Solidaridad, lo que lo hace el destino más visitado del estado.

Destacó medidas, como la inhabilitación de semáforos, para buscar agilizar la circulación vehicular en la zona.

En respuesta a otra pregunta, Lili Campos confirmó que reubicarán a los boleros que se instalan en la avenida 30, luego de la riña surgida allí la semana pasada.

Por último, edil destacó que este año lograron recertificar a tres playas locales como Blue Flag, pese a que incluso en una el plazo vencía en noviembre pasado, un mes después de arrancar esta administración.

Además de lo anterior, lograron que Solidaridad cuente con su cuarta playa con Blue Flag, al sumar a Playa Pelícanos a esta certificación. (AGENCIA SIM)