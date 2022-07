RETIRO DE FACULTADES A SÍNDICO MUNICIPAL DE BACALAR SERÁ RESUELTO EN TRIBUNALES: Más allá de intereses políticos o partidistas, Cabildo debió sustentar dicha acción, dice presidente de la Jugocopo

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – Aunque anticipó que el tema será resuelto en tribunales, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), Eduardo Martínez Arcila afirmó que el cabildo de Bacalar está facultado para retirarle responsabilidades a la síndico municipal Vanesa Piña, entre ellas la de la representación legal siempre y cuando se haya hecho fundado y motivado jurídicamente.

No voy a prejuzgar y en pleno respeto de la autonomía municipal, el cabildo tiene la facultad de retirarle facultades a la síndico si el procedimiento cubrió todas las formalidades “y mientras no sea un tema que jurídicamente competa al Congreso no puedo hacer otra cosa más que respetar a las instituciones”, afirmó.

Dijo que más allá de cuestiones políticas o partidarias los regidores deben actuar conforme a la ley.

Cuestionado sobre el llamado que hizo el diputado Julio Montenegro, presidente de la Comisión de Asuntos Municipales a la ex síndico municipal para reunirse en Cancún este miércoles, Martínez Arcila aclaró que lo hizo a nombre propio como legislador porque no puede hablar a nombre del Congreso del Estado ni como presidente de su comisión ya que debe tener el aval de todos sus integrantes.

Reiteró que el cabildo de Bacalar puede retirarle facultades al síndico municipal aún cuando haya sido electa por voto popular como integrante de una planilla.

Incluso dijo que el congreso del Estado tiene el antecedente de la solicitud de Revocación de mandato contra el ex presidente municipal de Lázaro Cárdenas, Nivardo Mena, y una solicitud presentada por una alcaldesa para revocar del cargo a un integrante de Cabildo aunque se reservó el nombre para no afectar el debido proceso.

Reiteró que el Cabildo de Bacalar debió fundar y motivar el retiro de facultades a su síndica municipal, pero la decisión que puede ser revertida en tribunales.

Lo que he leído es que le quitan ciertas facultades como síndico y eso sí es posible, pero deben haberlo hecho fundado y motivado y la otra parte tiene derecho a su defensa. (Noticaribe)