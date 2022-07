Aperciben a diputado por permitir a quinceañera sesión fotográfica en el Congreso de la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El diputado Janecarlo Lozano fue objeto de un apercibimiento por parte de la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, después de que permitiera el paso al recinto legislativo a una quinceañera, quien deseaba tomarse una sesión de fotos, publicó reporteindigo.mx.

El regaño al que fue acreedor Lozano se debe, de acuerdo con personal de resguardo y de algunos diputados, a que este tipo de acciones ponen en riesgo su integridad, la de empleados y visitantes al inmueble ubicado entre Allende y Donceles.

Fue el pasado 6 de julio cuando Janecarlo Lozano permitió el paso a la quinceañera y a 10 personas más para la toma de fotografías.

En ese momento, personal de resguardo le mencionó al legislador que el único que puede permitir este tipo de acceso es el presidente de la Mesa Directiva.

Lozano dijo en ese momento que hablaría con el presidente de la Mesa Directiva, Héctor Díaz-Polanco, para comentar el asunto.

Sin embargo, durante la última sesión del Congreso de la CDMX, fue leído un apercibimiento a Janecarlo Lozano, firmado por el presidente de la Mesa Directiva.

Tras la lectura, Héctor Díaz-Polanco se mostró extrañado por el documento que “firmó”.

“Me pareció extraño que yo firmara algo al final que no he firmado, pero puede ser un efecto de lectura”, señaló Polanco.

Por otra parte, la legisladora priista Mónica Fernández dijo que Lozano, legislador de Morena, violó el segundo párrafo del artículo 6, de la Ley Orgánica y quinto párrafo del artículo 28 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México que obliga al Presidente a velar por la inviolabilidad del Recinto.

“Cierto que esta es la casa del pueblo, porque en ella se refleja la decisión y soberanía de éste; pero definitivamente no para enardecer objetivos individuales o de grupo, tomando como escena de celebración, los muros y vestigios de tanto esfuerzo nacional con tanta relevancia, no solo para nuestras ciudadanas y ciudadanos, si no para la evolución histórica del país”, afirmó.

Ante la polémica, Janecarlo dijo que el Congreso es la casa del pueblo.

“No es la casa particular de los diputados, el pueblo tiene derecho a conocer dónde se hacen las leyes”, aseguró.

También dijo que siempre mantendrá la puerta abierta a ciudadanos, debido a que ellos como legisladores reciben diariamente a personas que tienen todo tipo de peticiones para los gobiernos de la Ciudad de México y el Federal.

“Deberían existir las mismas críticas para los diputados que vienen acompañados con sus familias completas que ingresan hasta el pleno, tampoco se critica a los diputados que tienen a sus hermanos y familiares en nóminas de alcaldías”, concluyó. (Fuente: reporteindigo.com)