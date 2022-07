ESTADOS UNIDOS | Muere Ivana Trump, primera esposa y madre de los tres hijos mayores del expresidente Donald Trump

ESTADOS UNIDOS.- Ivana Trump, exesposa del expresidente de Estados Unidos Donald Trump, falleció a los 73 años, reveló la familia, publicó razón.com.mx.

En un comunicado, la familia de la también empresaria y modelo la recordó como una mujer increíble (…) de una belleza radiante, madre y amiga cariñosa”, sin dar detalles sobre las causas de muerte de la originaria de República Checa.

Ivana Trump fue la primera esposa del magnate con quien tuvo tres hijos, Donald Jr, Ivanka y Eric Trump; la pareja estuvo casada por 15 años hasta que decidió poner fin al matrimonio en 1992.

Asimismo, recordaron que además de tres tres hijo, deja a 10 nietos que “la extrañarán mucho”.

BREAKING: Ivana Trump, the ex-wife of former Pres. Donald Trump, has died at age 73, the family told @ABC News. https://t.co/H5q0wZVzbz pic.twitter.com/ch9Bgll4OS

— ABC News (@ABC) July 14, 2022