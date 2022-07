Premia Red Ambiental a los nuevos ‘Detectives Ambientales’ en Cancún

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- Con la intención de fomentar la cultura del reciclaje y el cuidado ambiental, la empresa de recolección de residuos Red Ambiental que brinda el servicios en Benito Juárez, por segundo año consecutivo reconoció a alumnos de nivel básico de la escuela Sentimientos de la Nación en Villas Otoch Paraíso a quienes les tomó protesta como “Detectives Ambientales”.

Tania Buitron, coordinadora de Responsabilidad Social, indicó que de un total de 980 niños capacitados solo 26 fueron reconocidos en ambos turnos y Red Ambiental premia la capacitación y los mejores dibujos “Pintando un mundo mejor”, mediante el cual los pequeños plasmaron la forma de ver la problemática y sus propuestas para contribuir al cuidado del medio ambiente.

“El programa tiene varios objetivos, el principal es sensibilizar a los niños y capacitarlos en un tema de generación y disposición adecuada de residuos y basura; porqué hacerlo precisamente aquí en Villas Otoch Paraíso, porque la generación aquí es excesiva y aunque damos un servicio terciado e incluso a veces lo estamos haciendo diario, no hemos logrado cambiar la situación, pero no es por un tema de operaciones, es por un tema de malos hábitos en la disposición, entonces por eso venimos y traemos el programa a los niños para sensibilizarnos a ellos de que vivir en la basura no es algo normal y no es algo sano y que en ellos está el poder llegar a los adultos”, explicó.

En este mismo contexto, Juan Carlos Cortés, gerente de operaciones de Red Ambiental, destacó que entre los temas que se abordaron se encuentran ‘quién es Red Ambiental’ y ‘qué servicio brinda en Cancún’, qué pasa en mi comunidad y ciudad con respecto a la generación y disposición de la basura, presentación de los personajes del programa, el camión Red y el ‘detective Daniel’, diferencia entre los términos basura y residuos, la clasificación y la disposición de los mismos, entre otros.

“Tiene como objetivo sensibilizar y capacitar a los pequeños sobre su responsabilidad ante la generación el aprovechamiento y de su responsabilidad de los desechos sólidos y urbanos desde su casas, con el fin de generar en ello una conciencia sobre el impacto de la basura y los residuos en el medio ambiente, así como incidir en los niños sobre una correcta disposición de residuos para contribuir a la salud y a la seguridad de los recolectores”, indicó. (Noticaribe)