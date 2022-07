Declara Teqroo inexistentes las conductas denuncias por el PRI en relación a delitos electorales

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – Debido a que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) no pudo acreditar que se haya realizado un evento o acto de campaña y el uso de recursos públicos, por unanimidad de votos, los magistrados del Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) determinaron inexistentes las conductas denunciadas en contra del otrora candidato a diputado del Partido Verde por el Distrito 11, Renán Eduardo Sánchez Tajonar, la coalición que lo postuló “Juntos Hacemos Historia” ni de los diputados locales Erika Guadalupe Castillo Acosta, Alicia Gutiérrez Valsis y Edgar Gasca Arceo y el federal Juan Luis Carrillo Soberanis por asistir en día y hora hábil a eventos proselitistas siendo servidores públicos.

Este martes, los magistrados atendieron el Procedimiento Especial Sancionador PES/072/2022 interpuesto por el PRI por la supuesta vulneración al principio de imparcialidad de los diputados locales, el diputado federal y el otrora candidato del PVE a diputado por el Distrito 11.

Dicha determinación la hizo el Pleno, dado que del caudal probatorio no se pudo determinar la existencia de un evento o acto de campaña, donde hubieran asistido las y los diputados mencionados en día y hora hábil y en consecuencia, tampoco se afectó el principio de equidad; y en virtud de que no se acreditaron las conductas denunciadas, de igual manera no se actualizaron las infracciones relativas al uso indebido de recursos públicos. (Noticaribe)