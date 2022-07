Exhorta Red de Víctimas al obispo ‘informarse bien’ antes de opinar sobre Violencia Vicaria

CHETUMAL.– Ariadne Song Anguas, presidente de la Red de Víctimas Quintanarroense, lanzó un exhorto al obispo de la Diócesis Cancún-Chetumal, Pedro Pablo Elizondo Cárdenas, a informarse adecuadamente, antes de emitir una opinión sobre un tema tan delicado como la violencia contra las mujeres.

Lo anterior, luego que el domingo el líder católico afirmara que la iniciativa para tipificar la violencia vicaria, promovida por la diputada Kira Iris, está “sesgada” por favorecer a las mujeres, además de ser solo un “instrumento para dividir” y para impulsar la “ideología de género”, la que dijo era una una moda extranjera.

En respuesta, Ariadne Song Anguas señaló que la iniciativa busca tipificar una modalidad de violencia que existe desde hace muchos años, pero que no había sido visualizada, para permitir que muchas madres ejerzan su maternidad y recuperen el vínculo con sus hijos, que son sustraídos por sus padres, a menudo mal aconsejados por abogados, para no pagar pensión alimenticia, o para castigar a su ex pareja, con lo que tratan a estos menores como una ficha de cambio.

La abogado recordó que la Iglesia Católica recoge las palabras de Jesús “Dejad que los niños vengan a mí”, además de venerar a la Virgen, quien vivió el dolor de ver a su hijo crucificado, reconociendo por tanto la labor de la madre.

Pese a lo anterior, el obispo se dedica a reproducir violencia de género y estereotipos machistas, por estar mal informado por el Frente Nacional de la Familia, y critica una iniciativa beneficiosa, solo porque hay feministas quienes la impulsan.

“La iglesia se transforma en un aparato ideológico que reproduce estereotipos machistas, lo que es contrario a lo que dicen sus propias escrituras”, lamentó.

Sobre este Frente, que protestó la semana pasada afuera del Congreso en contra de este proyecto de ley, la activista cuestionó que si ellos dicen estar en favor de la vida, entonces toca preguntarse “¿qué clase de vida?”

“Estas son vidas que ya nacieron y que tienen el derecho de estar con sus padres, pero que son ignorados por el aparato judicial”, declaró.

Sobre la inclusión de hombres dentro de la violencia vicaria, Song Anguas dijo que no dudan que puedan existir casos, pero son una excepción, por eso piden que se le considere una forma de violencia de género.

“Un padre con interés genuino en el bienestar de sus hijos no deben temerle a esta ley. Se enfoca en padres agresores y generadores de violencia”, insistió.

El obispo Pedro Pablo Elizondo, dijo, tiene la oportunidad de estar del “lado correcto de la historia” y de decir que con los niños y las mujeres no, pues son un grupo vulnerable. Para ello, sería importante que se informara correctamente, reiteró. (AGENCIA SIM)