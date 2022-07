López Obrador llamaría a Carlos Joaquín para ayudar a transformar México

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó hoy que el gobernador de Quintan Roo, Carlos Joaquín González podría formar parte de su gabinete, “porque puede ayudar para seguir impulsando la transformación del país”.

Desde hace un año se especula que el mandatario quintanarroense una vez que termine su mandato, a fines de septiembre próximo, se incorporaría al gabinete del tabasqueño.

De hecho, se le menciona como posible cónsul en alguna ciudad importante, embajador y hasta como secretario de Turismo, pero Carlos Joaquín ha dicho que no ha recibido invitación alguna.

En su conferencia de prensa de hoy, a pregunta expresa de un reportero, López Obrador dijo que el político quintanarroense “ha sido un buen gobernador, ha realizado un buen trabajo y no descartamos que participe con nosotros en el gobierno más adelante”.

“Todavía le faltan dos meses para entregar la gubernatura, entonces vamos a ver esa posibilidad, no lo descarto, porque puede ayudar a seguir impulsando la transformación del país. Podría ser convocado”, subrayó.

Ya han sido múltiples las ocasiones en la que el presidente ha insinuado esta posibilidad, incluso a un lado del gobernador de Quintana Roo, quien entrevistado después al respecto solo ha dicho que por ahora está enfocado en su cargo y que no piensa en ello.

En el pasado proceso electoral, el dirigente de PRD, Jesús Zambrado, acusó al presidente de estar “seduciendo” a los gobernadores o incluso estar presionándolos a que se sumen a su gobierno.

Dos gobernadores del PRI ya han sido nombrados como cónsules por el Gobierno Federal, por lo que fueron expulsados de su partido.

Reportero pide auxilio

Cuando ya había concluido esta conferencia y el presidente se retiraba, un reportero le gritó al presidente “¡me amenazaron de muerte!, lo que hizo que él regresara al podio.

El comunicador, Rodolfo Montes, dijo que estaba en Quintana Roo cuando recibió la llamada amenazadora, el pasado 8 de julio, supuestamente del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Quebrándose la voz, el periodista indicó que fue rescatado por el Mecanismo de Protección de la Secretaría de Gobernación, siendo llevado a varios estados, además de serle asignados escoltas.

“Hoy a las 2 de la mañana mi hija salió del país”, declaró al borde de las lágrimas. “Quiero dar con los agresores y recuperar mi tranqulidad”.

El reportero dijo que si tenía un precio en su cabeza, quería que este cártel se lo aclarara, pero él tenía la sospecha que en realidad se trata de un servidor público que está ocultándose y que presentará las pruebas de ello ante la Fiscalía General de la República.

El presidente le respondió que no está solo, ya que recibirá todo el apoyo de su administración.

También declaró que así como hay que cuidarse y no hay que emitir juicios temerarios, también hay que ser valiente y no dejarse intimidar.

“Quienes amenazan, sepan que no hay impunidad. No se protege a nadie. No hay relaciones de complicidad con nadie”, comentó.(Infoqroo/AGENCIA SIM)