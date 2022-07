Paciente del IMSS en Chetumal lleva 8 meses en espera de ser operada

Chetumal, MX.- Durante ocho meses, una mujer ha sufrido intensos dolores debido a cálculos en un riñón, los que debían haber sido retirados por cirugía en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sin que esto ocurriera por problemas internos. Incluso el doctor que la debía intervenir confirmó que la “estaban engañando”.

Zarina Chuc Yam, hija de la paciente, comentó que la operación debió realizarse hace ocho meses, pero que cada que se aproximaba la fecha de la cita, ésta siempre es postergada, por diversos motivos.

“El problema ahorita es que la piedra ya está prácticamente para salir del conducto y eso le da mucho dolor, la semana pasada fue al doctor y las enfermeras le dijeron que el urólogo no había ido y se canceló la cita”, señaló Zarina.

Agregó que en su desesperación buscaron al urólogo por las clínicas privadas de la ciudad hasta dar con él, pero éste les aclaró que ya no tenía cirugías programadas para este año en el Seguro Social, por conflictos con la institución.

“El urólogo le dijo la verdad: ‘señora, la están engañando, porque yo ya no voy a hacer cirugías este año; es más, ni siquiera estoy yendo al hospital por problemas que tuve con ellos, porque la verdad no me pagan bien’”, indicó la entrevistada.

No obstante, dijo que el especialista ordenó programar la cirugía para estos días ante las serias complicaciones de salud de su paciente, pero, por enésima vez, no pudo ser realizada debido a la falta de unos estudios que no le fueron practicados a la mujer.

“El problema ahorita es que el urólogo el viernes se va de vacaciones y llega hasta el 28 de agosto y dijo la coordinadora que si no la operan hoy o mañana la van operar hasta el 30 de agosto”, lamentó.

Mientras tanto, añadió, su madre cumple este jueves una semana de haber sido ingresada al hospital con la esperanza de ser intervenida, donde en todo este tiempo ha sido canalizada y sometida a diferentes estudios.

Zarina Chuc Yam denunció el caso de su madre para solicitar la intervención de las autoridades correspondientes, con el fin de que la mujer pueda ser operada cuanto antes. (AGENCIA SIM)