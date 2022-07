INE aprueba multas a partidos por casi 70.5 mdp por irregularidades en elecciones de junio pasado

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El Consejo General del INE aprobó multas por cerca de 70.5 millones de pesos en contra de los siete partidos políticos nacionales con registro, así como partidos locales, por gastos no reportados y omisiones de fiscalización en las pasadas elecciones de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas y Quintana Roo, aunque ello no pone en riesgo las gubernaturas, publicó Expansión Política.

El Partido Acción Nacional (PAN) fue el más multado con 14.8 millones de pesos, Movimiento Ciudadano (MC), con 16 millones de pesos; el Revolucionario Institucional (PRI), 14.2 millones de pesos.

Las sanciones para los partidos locales ascendieron a 8.9 millones de pesos; Morena, 6.6 millones de pesos; el Partido de la Revolución Democrática (PRD), 3.4 millones de pesos; el Partido del Trabajo (PT), 3.9 millones de pesos, mientras que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), fue el menos sancionado con 2.2 millones de pesos.

De acuerdo al consejero electoral Jaime Rivera, se recibieron y se revisaron un total de 276 informes de campaña que fueron presentados por 226 candidaturas de partidos políticos, coaliciones, así como cuatro candidaturas independientes.

Los sujetos obligados registraron un total de ingresos por un monto de más de 630 millones de pesos y gastos por más 624 millones de pesos. “Las sanciones que se proponen ascienden en conjunto a 78.9 millones de pesos”, indicó.

Las irregularidades más frecuentes son egresos no reportados y/o no comprobados, o bien, registro extemporáneo de eventos, sin embargo, no se registró ningún rebase de todo de gastos de campaña, por lo que las gubernaturas en esos seis estados, quedarán firmes.

Con esta sesión, el Consejo General dio por concluido los temas de fiscalización derivados de los pasados comicios del 5 de junio y tocará ahora a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), analizar y en su caso, revocar, modificar o ratificar las sanciones.

PRI y Morena se enfrascan por declaraciones de Adán Augusto López

Durante la sesión, los representantes del PRI y Morena se enfrascaron en una discusión por los dichos del secretario de gobernación, Adán Augusto López, en el sentido de que “las sanciones del INE no importan porque va a desaparecer los diputados”.

Ello motivo que el titular del INE, Lorenzo Córdova, hiciera un llamado a hacer política de altura. “Yo si los invitaría a que respetáramos esta mesa de la herradura, que dejemos atrás la vulgaridad. Se valen las diferencias… y si podemos que no sea vulgar, créanme, le vamos hacer un favor a la democracia”, anotó.

“Esta herradura, aunque hoy estemos sesionando de manera virtual, ha sido el símbolo de la democracia… quien gana, gana no por la autoridad, quien pierde, pierde no por la autoridad. Quien gana, gana por la ciudadanía y las reglas del juego se pueden cambiar, como se han cambiado”, concluyó.

Y es que Eurípides Flores, representante de Morena ante el INE sacó a relucir los videos que ha difundido la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, en contra del líder nacional priista, Alejandro Moreno.

El senador Jorge Carlos Ramírez Marín, le reviró y le dijo que, en todo caso, ello era un problema del priismo.

“Es un problema del PRI, dejen ustedes que lo resuelva el PRI, como el tener pederastas o tener violadores es un problema de otro partido y debe resolverlo ese partido”, dijo. (Fuente: Expansión Política)