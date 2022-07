Trabajadores de Telmex concluyen su paro en Chetumal

Chetumal, MX.- Integrantes de la sección 116 del Sindicato de telefonistas en Chetumal levantaron su plantón instalado en las oficinas de la capital del Estado, esto tras alcanzar diferentes acuerdos con los responsables de la empresa a nivel nacional.

Dentro de la minuta dieron a conocer que el Sindicato y las autoridades de TELMEX, en un lapso de 20 días hábiles abordaran los temas de pasivo laboral, vacantes y trabajadores de nuevo ingreso, con el compromiso de culminar los trabajos y acordar una solución al conflicto, en este proceso jugará un papel fundamental la labor de conciliación, mediación y arbitraje de los servidores públicos nombrados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPYS).

Estos acuerdos previos permitieron que los trabajadores sindicalizados del sindicato de telefonistas levantarían su huelga la cuál iniciaron de manera permanente este jueves.

“En el presente movimiento de huelga en el que estamos inmersos, el STRM continúa planteando propuestas novedosas que tienen como objetivo una solución integral y de corto plazo, por lo que es necesaria la participación activa, responsable y en unidad, apegada al marco jurídico establecido y a los principios de la organización, a fin de no incurrir en acciones en detrimento del actual movimiento que afrontamos, sin embargo debemos reconocer que la actitud mostrada por todos y cada uno de los compañeros Telefonistas nos da la certeza de que se cumplirán nuestros objetivos como organización a pesar de las dificultades que pudieran presentarse”, resaltaron en el comunicado a los trabajadores del ramo.

“Ha quedado demostrado que las posturas inflexibles, intransigentes y faltas de voluntad no son el camino correcto para la buena marcha de las relaciones obrero patronales, ya que es claro que durante 3 años el STRM ha mostrado la voluntad política ante la empresa y la autoridad laboral para resolver en los mejores términos esta negociación, sin embargo al no demostrar la contra parte similar disposición, no han dejado otra alternativa al Sindicato que tomar la determinación de recurrir a la huelga, que es una herramienta con que contamos los trabajadores para la defensa de nuestros derechos laborales, destacando que hoy martes 21 de julio de 2022 los Telefonistas activos y jubilados dejamos constancia con esta acción del compromiso, unidad y solidaridad para hacer frente a los retos presentes y futuros”, concluye el documento que se proporcionó. (Infoqroo)