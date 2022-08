La segunda suspensión definitiva del Tren Maya sienta otro precedente que Fonatur no está haciendo bien las cosas: Grupo GEMA

Por Saraí Reyes

CANCÚN.- La segunda suspensión definitiva a la construcción del Tramo 5 del Tren Maya sienta otro precedente de que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) no está haciendo bien las cosas y que es reconocido por el poder judicial, señaló Araceli Domínguez Rodríguez, presidente del Grupo Ecologista del Mayab (Gema).

Lo anterior, luego de que un Juez del Primer Distrito del estado de Yucatán concedió una segunda suspensión definitiva derivado del amparo promovido por la asociación civil Defendiendo el Derecho a un Medio ambiente Sano en contra de Fonatur y el Tren Maya por no contar con los permisos requeridos para iniciar la construcción.

“Me parece que es importante que por lo pronto haya un reconocimiento de parte del poder judicial de un juez de distrito de que las cosas no se hicieron bien, eso es una realidad, Fonatur no hizo bien las cosas y que no hay sustento técnico desde el punto de vista de ingeniería y ambiental para poder decir que el tren puede pasar ahí sin ningún problema”, señaló.

Araceli Domínguez, celebró que el poder judicial esté tomando en cuenta la opinión de los especialistas, cosa que no está haciendo Fonatur y no consideró a la hora de la elaboración de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) luego de que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) había propuesto en el 2018 para nombrarlo patrimonio mixto de la humanidad por los hallazgos de cuevas y ríos subterráneos que se encuentran en esta zona.

“Ahora resulta que para el gobierno federal todo esto ya no tiene valor, que no es importante y que pueden pasar un tren encima de ello, esto es totalmente incongruente”, insistió.

Agregó que la defensa jurídica seguirá hasta las últimas consecuencias y esperan que el poder judicial pueda lograr que las instituciones sean las primeras en acatar las leyes del país. (Noticaribe)