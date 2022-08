Piden habitantes de Mahahual intervención de AMLO para liberar a dos mujeres vinculadas a proceso por supuesto despojo en agravio de la Agepqroo

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – Luego que la Fiscalía General del Estado las detuviera y vinculara a proceso por el delito de despojo en agravio de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (Agepqroo), habitantes de Mahahual recaban firmas para solicitar la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador y se ordene la liberación de Nazle C. conocida como “La Capitana” y Guillermina C. conocida como la “Doctora”, por considerar que no se respetó el debido proceso y la presunción de inocencia.

Entre las personas que mostraron su inconformidad por la actuación de la FGE se encuentran hijos de pescadores, artesanos, masajistas, meseros y taxistas quienes señalaron que Nazle Fabiola, (a) la Capitana, tiene viviendo en Mahahual más de 30 años “en los cuales se ha caracterizado por ser una mujer que lucha por sus ideales y por los derechos de todos aquellos que no son escuchados y ha participado en diferentes comités e iniciativas para mejorar a la comunidad”.

El documento será dirigido al presidente de la República, al secretario de gobernación, Adán Augusto López así como a la gobernadora electa, Mara Lezama, para pedir la liberación de las dos mujeres quienes se encuentran recluidas en el Cereso de Chetumal desde julio pasado.

Los habitantes señalan que las pruebas en su contra fueron fabricadas y su privación de la libertad es ilegal como un acto arbitrario de la FGE y de la Agepqroo quienes las acusan de despojo relacionado con la carpeta administrativa 517/2022. (Noticaribe)