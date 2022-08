CALVARIO DE TODOS LOS AÑOS: Padres de familia hacen largas filas en la Secretaría de Educación para hallar un cupo a sus hijos en escuelas de Cancún

CANCÚN, MX.- Cientos de padres de familia se dieron cita desde esta madrugada de hoy martes a las afueras de la sede de la Secretaría de Educación en Quintana Roo (SEQ), en esta ciudad, en busca de un espacio para sus hijos que no alcanzaron cupo en el nivel medio superior.

La demanda de espacios educativos, sobre todo a nivel medio superior, ha generado que estas aglomeraciones ocurran cada año, pues muchos padres de familia temen que sus hijos se queden sin un espacio en el siguiente ciclo escolar.

En este caso, este martes es el segundo de los tres días que las autoridades de la SEQ determinaron para que dicho trámite se lleve a cabo, con el fin de lograr “acomodar” a aquellos estudiantes que no presentaron el examen Ceneval, no alcanzaron un cupo por esta vía o simplemente provienen de otros estados.

1 de 5

De acuerdo con información recabada en el lugar, fue alrededor de las 8 de la mañana cuando autoridades de la SEQ comenzaron a atender a los solicitantes, en un proceso que parece fluir con tranquilidad hasta el momento, aunque no han faltado los contratiempos, causados principalmente por algunos padres de familia que no se presentaron con la documentación incompleta o porque acudieron en el día que no se les fue asignado.

Ese no es el caso de Elizabeth Rodríguez, una de las madres de familia que hizo fila, quien en entrevista comentó que el motivo de su asistencia a esta sede era para lograr el cambio de sede de su hijo.

Agregó que ya se le había asignado un cupo en el Bachilleres III del fraccionamiento Prado Norte, pero aseguró que dicho plantel solicita la cantidad de mil 800 por inscripción, monto que le resulta poco costeable, dado que tiene otros dos hijos.

Otros son los motivos de los demás padres de familias, quienes, hasta el corte de las 9 de la mañana, aún abarrotan ese tramo de la avenida Bonampak, hasta el cruce con la Chichén Itzá.

Se espera que esta misma situación se repita este miércoles, último día de este proceso. (Agencia SIM)