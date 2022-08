LOS TIEMPOS ESTÁN ‘APRETADOS’ Y NO SE SABE NADA PARA EL MERCADEO: Urgente que el Tren Maya defina la parte operativa y comercial, dice el CPTQ

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- El director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ), Darío Flota Ocampo, manifestó que es urgente que el Tren Maya defina su parte operativa y comercial, sobre todo cuando se está planeando que entre en operación a finales del 2023 y no se conoce quién estará a cargo de esta parte.

“La parte operativa y comercial no está definida, no se sabe si es Fonatur quien lo va a operar, si es el Ejército, sucede algo similar con los recintos de congresos y convenciones, cuando se planea la construcción de un centro de convenciones, el día que se corta el listón pues no están formando los congresistas afuera esperando a entrar”, ejemplificó.

Abundó que están prácticamente “en tiempos apretados” para iniciar con el mercadeo y tocar puertas de quienes van a comprar los boletos y utilizar los circuitos que tendrá el Tren en el sureste del país.

“Es importante que sepan las rutas, los costos, los horarios, las restricciones y las condiciones en las que va operar, si hay precio individual, para nacional o internacional, si se aplicarán tarifas especiales o sera un solo boleto para todo el viaje, en fin, es importante esta definición”, abundó.

También indicó que el Tren Maya será un atractivo más para el destino de los que ya existen en el Caribe Mexicano y que permitirá movilizar a los visitantes a través del circuito que se ha planeado por toda la península en una forma más sencilla, sobre todo, para el segmento Europeo que se toma dos o tres semanas de estancia.

“Definiendo todo eso yo creo que será un elemento de atractivo muy importante para el destino”, afirmó. (Noticaribe)