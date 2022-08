Imposicion de visa a brasileños impacta al Caribe mexicano con reducción de vuelos, cancelación de viajes y perdidas de más 5 mdd de mayo a la fecha

Por Saraí Reyes

CANCÚN.- La imposición de visas al turismo brasileño ha impactado al Caribe Mexicano con la cancelación de 2 mil personas que habían programado su viajes para estas fechas, con gasto promedio de 800 mil dólares y la aerolínea brasileña Gol anunció la reducción de sus vuelos.

Lo anterior fue dado a conocer por el director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ), Darío Flota Ocampo, luego de que el Gobierno Federal decidió eliminar a partir del próximo 18 de agosto la facilidad de la visa electrónica o virtual para ese mercado, de tal manera que los viajeros que pretenden ingresar al territorio mexicano vía aérea deberán tramitar la visa de manera presencial ante la autoridad consular mexicana, dicha medida ya fue publicada también en el diario oficial de la federación.

“Ya nos ha pegado de una manera muy fuerte, había una cantidad muy importante de pérdidas por los grupos que ya no pudieron viajar por los eventos que se cancelaron, una aerolínea y anuncio la reducción de vuelos de Brasil Gol, que venía para acá y va a reducir sus frecuencias”, informó.

Flota Ocampo abundó que va a tomar un tiempo en lo que se implementa el procedimiento ya que hoy por hoy para tramitar visas para venir a México no hay citas cercanas y se está llevando más de un mes para expedir una visa, aunque prácticamente está terminando la temporada de verano que era una temporada fuerte de brasileños y era un segmento que estaba en proceso recuperación y se esperaba que fuera un buen verano.

“Pero considerando las pérdidas en hoteles, en operación y todo, es una cifra importante, solo tenemos noticias de poco nos hablaban los touroperadores preocupados decir, tengo un congreso y no van a poder llegar o tengo un incentivo y no pudieron llegar y hoteles que tienen cancelaciones, así que los operadores especializados han estado más al pendiente del tema y lamentablemente pues no se definió con tiempo para que tomarán sus precauciones y puedan tramitar sus visas con tiempo”, abundó.

Finalmente indicó que el mercado brasileño representa cerca del 1.5% del total de visitantes que recibe Quintana Roo en todo el año aunque este año se ha perdido la temporada de mayor arribo del turismo brasileño y se espera que para el verano del 2023 sea un mejor año. (Noticaribe)