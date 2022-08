PROTESTA POR MENOR DESAPARECIDA: Madre de Fernanda Cayetana responsabiliza a FGE de dejar escapar a responsable (VIDEO)

Por Saraí Reyes

CANCÚN.- Familiares y amigos de Fernanda Cayetana Canul Blanco, la menor que desapareció el pasado 21 de julio se manifestaron de manera pacífica en la glorieta del Ceviche esta tarde para exigir justicia, luego de que Deysi Blanco, madre de la joven responsabilizó a la Fiscalía General del Estado (FGE) de dejar escapar al presunto responsable.



“Desde el primer día yo le dije a la fiscalía que el taquero (Marco Antonio Cahuich Adria) era el responsable y les dije que me dejaran 2 patrullas para resguardar su casa de esquina a esquina y evitar que se diera a la fuga pero no me hicieron caso, ellos son los responsables que ahora este prófugo”, expresó la madre de familia.

Asimismo, cuestionó la tardía intervención de la FGE que a casi 3 semanas de la desaparición haya emitido la orden de aprehensión para quien desde el primer día fue señalado como el responsable de la desaparición de la menor e incluso se esté otorgando una recompensa de un millón de pesos para quien aporte información fidedigna del paradero de Marco Antonio Cahuich Adrián.

1 de 7

Daisy Blanco recordó que el pasado 18 de julio la esposa de Marco Antonio Cauich le habló por teléfono para preguntarle si conocía a alguien que pudiera lavarle los trastes, entonces ella refirió que no, pero la menor manifestó interés por querer realizar este trabajo con la finalidad de reunir recursos para comprarse un celular.

Ante la insistencia de la menor, los padres accedieron por considerar que se trataba de una familia y vecinos conocidos desde hace varios años, pero jamás nunca imaginaron que su hija no regresaría el 21 de julio.

“A partir de este jueves son ya tres semanas que la niña está desaparecida y como yo he dicho, la gente habla, no sabe por lo que estamos pasando, no me van a ver llorar, no me van a ver cansada, seguiré caminando y seguiré yendo pueblo por pueblo para seguir volanteando y llevar está manta para que se sepa qué mi hija desapareció”, manifestó. (Noticaribe)