‘ES MOMENTO DE ALZAR LA VOZ’: Paola Longoria denuncia la falta de apoyo de Ana Guevara al deporte mexicano

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- La atleta de ráquetbol, Paola Longoria arremetió contra la excorredora y actual Directora General de la CONADE, Ana Guevara, por presuntamente no apoyar a la disciplina que practica, en particular, ni al deporte mexicano, publicó 24-horas.mx.

Esto sucede pocos días antes de que Paola y el equipo mexicano de ráquetbol se presenten al Campeonato Mundial que se celebrará el próximo 18 de agosto y culminará el 28 del mismo mes en San Luis Potosí.

Longoria expresó su sentir ante la situación y mencionó que es una tristeza ver que no se le apoye al deporte del ráquetbol:

“Es una tristeza ver que al deporte del ráquetbol no se le apoye, es un deporte que le ha dado grandes satisfacciones a México”, dijo.

Asimismo agregó que se siente sorprendida ante la falta de apoyo por parte de la CONADE en el mundial que será llevado a cabo en el país mexicano:

“Ya son muchos años en el deporte mexicano, llevo 22 años de carrera deportiva y la verdad en los últimos años no me había pasado esto, porque de una u otra manera el apoyo siempre salía para mis compañeros y para mí”, enfatizó.

Por otra parte reveló que no ha recibido su beca de seis mil pesos pese a que le bajaron casi el 70 por ciento de esta:

“Es una vergüenza que el deporte mexicano esté en esta situación ahora y más en un deporte que hemos dado demasiadas satisfacciones. Somos el deporte que dio todas las medallas en Juegos Panamericanos y sí, no somos deporte olímpico, pero en lo que nos corresponde como disciplina sí damos los resultados”, aseguró para el mismo medio.

Por otra parte, Paola admitió que admira a Ana Guevara como deportista:

“Como deportista la admiro cañón y yo no tengo nada que decir, pero la realidad ella la vivió y me extraña que a este punto ella no entienda lo que en su momento vivió. Soy una atleta que no le gusta el chisme ni los dramas, casi no me muevo en ese tipo de cosas, pero ya es momento de alzar la voz”, aclaró.

Ante esto la CONADE respondió que la Federación de ráquetbol tiene un monto pendiente por comprobar o reintegrar desde el año 2014 por una cantidad de 432 mil 206.23 pesos. (Fuente: 24-horas.mx)