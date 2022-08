Influencer Yeri MUA acusa que el INE la discriminó por ser bonita… y editó su foto para hacerla ver fea

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- La influencer Yeri MUA denunció en redes sociales que recibió malos tratos en uno de los módulos de atención del Instituto Nacional Electoral (INE) cuando fue a recoger su identificación oficial, la cual además aseguró que estaba editada, pues salía “fea” en la foto, publicó reporteindigo.com.

Lo anterior ocurrió durante una transmisión en vivo que tituló como “me discriminaron en el INE por ser bonita”, en la cual comenzó contando que anteriormente había acudido a este lugar para sacar su identificación.

De esta manera, relató que desde ese día ya la habían tratado mal; no obstante, comentó que esto fue más evidente cuando fue a recoger su credencial para votar, pues, aunque llegó a tiempo a su cita, le hicieron formarse.

Además de esto, indicó que la trabajadora del INE estaba enviando a todas las personas a formarse bajo el rayo del sol, pese a que el módulo contaba con un espacio con sombra, incluso a una adulta mayor que descansaba en la banqueta.

“Allí mandaba a todos les decía, allá en el sol y en la casa del vecino”, dijo. Esta situación también le afectó a Yeri, ya que hizo que moviera su camioneta en un espacio sin sombra en donde el “sol estaba dando directo”.

A pesar de ello, la influencer no se formó, debido a que tenía cita, y decidió entrar al módulo. Así, la pasaron para darle su identificación oficial; sin embargo, dijo que la habían tratado mal dentro.

“Ay, ahí comenzó mi pesadilla”, comentó Yeri MUA, ya que al ver su INE se dio cuenta que su fotografía no era como ella esperaba, pues dijo que se veía muy fea y que no es así en persona, por lo cual aseguró que se la habían editado para que saliera mal.

“Cuando miré mi INE se me arruinó el pinche día, con esta identificación, ¿en serio? con esta foto yo creo que me la editaron para verme así de mal, porque yo no me veo así de fea, seré lo que sea, pero fea no soy”, comentó en el en vivo.

Además, indicó que seguramente, los trabajadores del INE habían elegido la fotografía en la que había salido peor, ya que ella les había dicho cuál era la imagen que quería que apareciera en su identificación.

“Me lo hicieron adrede, porque yo hasta les dije que me había gustado la otra foto y me pusieron la foto con la que salgo con el hocico abierto (…) se pasan, esto no es coincidencia, la neta yo creo que sí les caí mal”, comentó.

Así, dijo que lo habían hecho para hacerla enojar, pues incluso su quijada no es similar a la que tiene en persona: “yo no estoy así de fea, por eso me enojo (…) ni un filtrito le pudieron poner a la foto, ¿qué es eso?”.

Tras ello, diferentes personas reaccionaron al respecto y se dividieron las opiniones en redes sociales, ya que mientras unos aseguraron que el INE tomó mal la foto y Yeri es muy bonita, otros más la criticaron.

De esta forma, en los comentarios se puede leer: “es que en el INE no importa tu posición”, “no por ser influencer te van a tratar bien”, “en el INE te ves igual que antes de maquillarte” y “no te preocupes, siempre te ves hermosa”. (Fuente: reporteindigo.com)