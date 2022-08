Anaya rememora su descenso a una mina y lamenta abandono del gobierno a los mineros

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Ricardo Anaya, excandidato presidencial, reclamó este lunes que el Gobierno de México abandonó hace mucho tiempo a los mineros, quienes nunca han tenido el equipo que las normas exigen para que puedan trabajar en las minas del país, publicó El Financiero.

El panista recordó que anteriormente visitó una mina, cercana a la mina ‘El Pinabete’ donde ocurrió el derrumbe que mantiene a diez mineros atrapados.

“Me acuerdo perfecto como ya abajo, en el túnel, un minero que se llama Cresencio me contó cómo se colapsan los soportes de madera y se te viene la mina encima. O sea, por eso se muere tanta gente. Y es que no caben ni parados los mineros en el túnel y no hay otra salida más que por donde entraste. O sea, si se colapsa esa cosa, ahí te quedas atrapado. La realidad es que hace mucho tiempo que el gobierno los abandonó. O sea, los mineros ni siquiera tienen el equipo que la propia norma oficial exige”, apuntó en su video semanal publicado este lunes.

Anaya también reprochó que el gobierno de AMLO ha legislado en favor de más uso de carbón para generar electricidad. “Carbón rojo, como le llaman las familias de los mineros. Carbón rojo porque está manchado con la sangre de todos los que han muerto ahí”, dijo.

El panista dijo que ha habido 80 mineros muertos de 2006 al presente, sin dar una fuente oficial sobre el dato. Y destacó que estas muertes de mineros siguen sucediendo porque “los políticos están encerrados en sus palacios, en la comodidad de sus oficinas. Y solo van al lugar de la tragedia a tomarse la foto”.

En esta ocasión, Ricardo Anaya exigió que se haga todo lo posible para salvar la vida de los mineros de ‘El Pinabete’, que llevan ya 12 días atrapados, desde que el 3 de agosto se derrumbó la mina en Sabinas, Coahuila. Y pidió a mexicanos y mexicanas unirse a esta exigencia de rescate.

En tanto, reclamó que el presidente Andrés Manuel López Obrador solo haya acudido al lugar a “tomarse la foto” y que ha enviado personal a Cuba, donde hubo un incendio en una planta de Matanzas, en lugar de hacer más esfuerzos por rescatar a los mineros.

“Los 10 mineros atrapados merecen nuestra ayuda y claro que da coraje ver que al presidente le importa más mandar gente a Cuba a combatir un incendio que rescatar a 10 mineros mexicanos. Y todavía se da el lujo de rechazar la ayuda internacional para lograr el rescate”, indicó Anaya. (Fuente: El Financiero)