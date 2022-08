“NO VOY A DECLINAR”: “No me voy a desesperar, al Presidente le conviene que yo sea su sucesor”, dice Ricardo Monreal en Cancún

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- Desde cancún el Coordinador de la Fracción Parlamentaria de Morena, senador Ricardo Monreal, insistió en señalar en que no va a desistir en su lucha por obtener la candidatura a la Presidencia de la República, al referir que le conviene al presidente Andrés Manuel López Obrador que él sea su sucesor.

En conferencia de prensa, acompañado de la senadora Marybel Villegas Canché, con motivo del curso de reintroducción parlamentaria y técnica legislativa del senado de la República, que impartirá a los diputados electos locales de la coalición “Juntos Haremos Historia”, denunció que tanto Claudia Sheinbaum y Adán Augusto, están incurriendo en campaña anticipada por la promoción de su imagen a través de los anuncios espectaculares que han colocado en Cancún.

“Vi ayer mucha propaganda, sobre todo de dos, de Claudia y de Adán y deben de tener cuidado porque pueden incurrir en adelanto de campaña por promoción anticipada, yo le sugiero que tengan mucho cuidado porque no son tiempos de promoción personalizada y las bardas y los espectaculares ahí, están a la vista, no pueden decir que no sabía no que no se hayan autorizado, los que saben que el autorizó son los dueños de las bardas” denunció.

El legislador fue claro en señalar en que al no haber reglas claras de la competencia interna, Morena trata con inequidad a los que aspiran a esta candidatura.

“No me voy a desesperar porque incluso al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, le conviene que yo sea su sucesor, yo tengo la madurez, más experiencia política, independencia de criterio, autonomía y capacidad para gobernar; le conviene al presidente que yo sea su sucesor porque sería el Presidente de la reconciliación nacional”, insistió.

Agregó que desde el momento en que el Presidente de la República solo hace referencia a tres de sus “favoritos”, en referencia a Claudia Sheinbaum, Adán Augusto y Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal consideró que “no hay piso parejo, porque no me mencionan, pero tampoco me voy a suicidar por eso, eso me genera más compromiso, mayor entusiasmo de trabajar, si ellos trabajan una ahora yo tengo que trabajar 5 o 6 horas”.

Finalmente, refirió que por fortuna su rival no será el Presidente, pero que sí le gustaría que de los 3 favoritos se pongan de acuerdo para que uno ellos lo enfrente, “porque no voy a declinar”. (Noticaribe)